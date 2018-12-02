2018-12-03T01:00:01+03:00
Общество

Социальные услуги стали доступнее

Специалисты орловского отделения Фонда социального страхования рассказали о новых электронных сервисах и проектах
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Автор фото: Марина БАКААвтор фото: Марина БАКА
Изменить размер текста:

Орловская область вошла в число регионов, где проходит тестирование удобного и перспективного приложения «Социальный навигатор».

- Это мобильное приложение с простым интерфейсом, которое предоставляет гражданам возможность узнать о социальных услугах и получить их, - рассказал начальник отдела информатизации регионального отделения ФСС Дмитрий Лапшинов.

Например, ресурс позволит узнать о месте получения средств реабилитации или рассчитать пособие по временной нетрудоспособности; получить информацию по очереди на санаторно - курортное лечение; аптекам, медицинским учреждениям. При этом приложение оснащено голосовым помощником, что особенно удобно для слабовидящих. Незаменим «Социальный навигатор» для людей с ограниченными возможностями - инвалидам гораздо удобнее получать информацию об услугах онлайн, чем каждый раз лично посещать отделение ФСС.

В скором времени поможет льготникам еще один новый сервис Фонда социального страхования – электронная схема компенсации за приобретенные средства технической реабилитации. Регион одним из первых в стране получил возможность опробовать данную схему.

- В будущем инвалиду, который приобрел техническое средство реабилитации за свой счет, не придется подавать все необходимые документы и чеки в Фонд социального страхования лично. Их можно будет отправить в электронном виде через торговую точку, где была совершена покупка. В настоящем времени сервис проходит тестирование, - объяснил преимущество нового сервиса руководитель центра комплексной интеграции инвалидов в общество «ИнваЦЕНТР» Александр Востриков.

Ну а самым востребованным сервисом в регионе остается электронный листок нетрудоспособности. Их на сегодняшний день выдано уже больше 24 тысяч. Орловцы уже привыкли к нововведению, оценили его удобства и преимущества.

- Проект электронного листка нетрудоспособности позволяет всем сторонам: работнику, работодателю, врачу, Фонду, экономить время, иметь прозрачную систему мониторинга выплат, а также уменьшить количество проверок, - отметил управляющий Орловским региональным отделением Фонда социального страхования Олег Ревякин. - В настоящее время в Орловской области к проекту подключились все медицинские организации.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Призы Деда Мороза разыграют орловские ориентировщики
Артисты театра «Свободное пространство» собирают подарки для воспитанников орловских детских домов
Вывоз плодородных почв, обнаруженный орловскими общественниками, подтвердил Росприроднадзор
В Орле волонтеры объявили о розыске не вернувшейся с работы женщины
Почти 64 тысячи орловчан получают бесплатные лекарства
Автодорогу «Орел-Ефремов» отремонтируют в грядущем году
Двое орловцев стали жертвами телефонных мошенников
Семь комиков выступят в Орле на «Чистом стендапе»
Орловские спасатели рассказали школьникам как избежать несчастного случая на воде зимой
Советский Новый год орловцы вспомнят, посетив выставку в краеведческом музее
Память о подвиге 146 орловских ветеранов отметили Красными звездами
Неправильное использование печи стало причиной пожара в бане под Орлом
Орловская молодежь покажет свои таланты на патриотическом форуме «На крыльях мечты»
В Орле два человека пострадали в столкновении иномарок
В одно из сел Орловской области спасатели выезжали на тушение хозпостройки
Конный двор в Вязках приглашает орловцев в гости к Деду Морозу
На трассе «Орел-Тамбов» автоледи на легковушке улетела в кювет
На орловской трассе снегоуборочный грузовик столкнулся с легковушкой
На будущей неделе в Орле похолодает
Полицейские рассказали орловским призывникам о вреде наркотиков
Орловцы поговорили об информационной безопасности на молодежном форуме
В Орле определили победителей конкурса «Молодые лица города — 2018»
Оскорбив сотрудника полиции, орловец заплатит 20 тысяч рублей штрафа
В Орле разыскивают 16-летнего подростка