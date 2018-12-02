Социальные услуги стали доступнее

Орловская область вошла в число регионов, где проходит тестирование удобного и перспективного приложения «Социальный навигатор».

- Это мобильное приложение с простым интерфейсом, которое предоставляет гражданам возможность узнать о социальных услугах и получить их, - рассказал начальник отдела информатизации регионального отделения ФСС Дмитрий Лапшинов.

Например, ресурс позволит узнать о месте получения средств реабилитации или рассчитать пособие по временной нетрудоспособности; получить информацию по очереди на санаторно - курортное лечение; аптекам, медицинским учреждениям. При этом приложение оснащено голосовым помощником, что особенно удобно для слабовидящих. Незаменим «Социальный навигатор» для людей с ограниченными возможностями - инвалидам гораздо удобнее получать информацию об услугах онлайн, чем каждый раз лично посещать отделение ФСС.

В скором времени поможет льготникам еще один новый сервис Фонда социального страхования – электронная схема компенсации за приобретенные средства технической реабилитации. Регион одним из первых в стране получил возможность опробовать данную схему.

- В будущем инвалиду, который приобрел техническое средство реабилитации за свой счет, не придется подавать все необходимые документы и чеки в Фонд социального страхования лично. Их можно будет отправить в электронном виде через торговую точку, где была совершена покупка. В настоящем времени сервис проходит тестирование, - объяснил преимущество нового сервиса руководитель центра комплексной интеграции инвалидов в общество «ИнваЦЕНТР» Александр Востриков.

Ну а самым востребованным сервисом в регионе остается электронный листок нетрудоспособности. Их на сегодняшний день выдано уже больше 24 тысяч. Орловцы уже привыкли к нововведению, оценили его удобства и преимущества.

- Проект электронного листка нетрудоспособности позволяет всем сторонам: работнику, работодателю, врачу, Фонду, экономить время, иметь прозрачную систему мониторинга выплат, а также уменьшить количество проверок, - отметил управляющий Орловским региональным отделением Фонда социального страхования Олег Ревякин. - В настоящее время в Орловской области к проекту подключились все медицинские организации.