Оформляем больничный и льготы в интернете

В Орле состоялся Круглый стол, где специалисты Фонда социального страхования рассказали о новых электронных сервисах и проектах.

С 2017 года у жителей Орловской области появился выбор, какой больничный оформить – электронный или бумажный. Электронных листков нетрудоспособности выдано уже больше 24 тысяч. И их количество по отношению к больничным в бумажном виде растет в геометрической прогрессии - орловцы привыкают к нововведению, оценивают его удобства и преимущества.

- Проект электронного листка нетрудоспособности позволяет всем сторонам: работнику, работодателю, врачу, Фонду экономить время, иметь прозрачную систему мониторинга выплат, а также уменьшить количество проверок, - отметил управляющий Орловским региональным отделением Фонда социального страхования Олег Ревякин. - В настоящее время в Орловской области к проекту подключились все медицинские организации.

Сервис работает таким образом: медицинская организация при письменном согласии больного, в специальной программе заполняет электронный листок нетрудоспособности и сообщает его номер пациенту. Работник в своем личном кабинете видит номер электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН.). При закрытии больничного, врач удостоверяет его своей электронной подписью, которая сейчас есть более чем у тысячи орловских медиков, а также электронной подписью медицинской организации.

- Каждый пятый листок нетрудоспособности в регионе выдается в электронном виде, - отметил заместитель начальника управления здравоохранения Орловской области Владимир Николаев.

Медики приветствуют переход данной услуги в цифровой формат. Так, главный врач больницы скорой медицинской помощи им. Семашко Игорь Дробязгин рассказал, что в медучреждении все врачи обеспечены электронными подписями и могут выдавать ЭЛН.

- Фонд социального страхования предоставил программное обеспечение. Новшество позволило снизить количество поддельных больничных, сделало процедуру прозрачной, а также упростило работу врачей – уменьшился бумажный оборот, сократились очереди, - отметил Игорь Дробязгин. – Теперь врач больше времени может уделить пациенту, а не тратить его на заполнение бумаг.

При этом вся информация по листку нетрудоспособности доступна в личном кабинете застрахованного.

Зарегистрировавшись через портал государственных услуг, любой гражданин буквально в один клик может отследить назначенное пособие, получить информацию об электронном больничном, родовом сертификате, положенных средствах реабилитации или санаторном лечении.

- Если человек не зарегистрирован, то ему в этом помогут специалисты Фонда социального страхования, - рассказал начальник отдела информатизации регионального отделения ФСС Дмитрий Лапшинов.