2018-12-03T10:04:37+03:00
Общество

Первый обильный снегопад обернулся для Орла серьезными пробками

Горожане не довольны работой коммунальщиков [фото]
Ольга СУПОНЕВА
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Утро понедельника и пробка на Октябрьской улице в ОрлеУтро понедельника и пробка на Октябрьской улице в ОрлеФото: Ольга СУПОНЕВА
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-Иван Иванович, я сегодня на работу опоздаю, стоим в жуткой пробке, - то и дело слышатся телефонные разговоры в орловских маршрутках утром понедельника, 3 декабря. Снежный сюрприз, который преподнесла зима в первые свои дни, обернулся для областного центра серьезными пробками и заторами. Горожане делятся в социальных сетях фотографиями не очищенной проезжей части, заваленными снегом тротуарами и характеризуют работу коммунальщиков как «никогда такого не было и вот опять».

Фото: vk.com/dorogi57 Фото: Соцсети

Фото: vk.com/dorogi57Фото: Соцсети

В местном сообществе в соцсети «Орловские дороги» в субботу было организовано голосование, призванное оценить уборку улиц от снега. Большинство проголосовавших – порядка тысячи человек – поставили коммунальщикам «отвратительно».

«Стабильность «радует»», «завтра на работу не доедем», «где контроль», «не видел ни одной единицы техники в Орле», - пишут орловцы в социальных сетях. Впрочем, к обсуждению уже ставшей классической для города проблемы присоединился и глава горадминистрации Александр Муромский.

Фото: vk.com/dorogi57 Фото: соцсети

Фото: vk.com/dorogi57Фото: соцсети

- Лично проверял на Спецавтобазе выход техники на линии. Сегодня в первую смену, продолжительность которой от 8 до 20 часов, на уборку города вышла 21 единица спецтехники, из них 11 - комплексные дорожные машины, - написал Муромский на своей страничке в фэйсбук в субботу.

Сити-менеджер попросил отнестись с пониманием к тому, что в момент сильного снегопада одномоментно очищать все участки всех улиц нереально. В первую очередь техника работает на магистралях с интенсивным движением транспорта, на улицах, по которым ходит общественный транспорт.

Фото: официальная страничка Александра Муромского в Фэйсбук Фото: соцсети

Фото: официальная страничка Александра Муромского в ФэйсбукФото: соцсети

Также глава администрации отметил, что техника есть, скоро поступит еще 6 машин, однако наблюдается нехватка водителей.

- Зарплата водителя, как уточнил директор предприятия, от 25 тысяч, ищут через службы занятости и по объявлениям. Вот и я попрошу обратить внимание на эту информацию, может, найдутся заинтересованные в этой работе на радость всем нам, - написал Александр Муромский.

Фото: vk.com/dorogi57 Фото: соцсети

Фото: vk.com/dorogi57Фото: соцсети

Сообщить о неудовлетворительной уборке улиц с указанием конкретных улиц и участков мможно по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы по телефону 43-22-12.

"КП" следит за ситуацией.

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