2018-11-29T13:02:17+03:00
Общество

В Орле стало известно, какие общественные территории отреставрируют в 2019 году

Полный перечень утвердят после голосования общественности
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле стало известно, какие общественные территории отреставрируют в 2019 годуВ Орле стало известно, какие общественные территории отреставрируют в 2019 годуФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле стало известно, какие общественные территории отреставрируют в 2019 году. Чиновники уже сформировали предварительный перечень программы «Формирование современной городской среды». В первую очередь, в список вошли те объекты, ремонт которых в этом году не завершился. Речь идет о парке «Ботаника», бульваре Победы, Городском и Детском парках.

- Имеющийся перечень в обязательном порядке будет обсуждаться с членами общественных комиссий и с жителями. К марту 2019 года будет разработана проектно-сметная документацию на эти объекты, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Предварительный перечень мест обсудят на заседании общественной комиссии уже в эту пятницу, 30 ноября. Он станет основой рейтингового голосования, на котором жители сами определит конечный список объектов для благоустройства в 2019 году.

Активно идет разработка дизайн-проектов дворовых территорий. Их также обсудят с жителями. Уже сейчас готовы 55 дизайн-проектов, 39 из них одобрены собственниками. Всего в 2019 году планируется благоустроить 87 дворовых территорий.

Стоит отметить, что в настоящий момент ремонт 11-ти общественных пространств и 78 дворов, включенных в программу «Формирование современной городской среды» в 2018 году, завершен. Последний объект реставрации – Городской парк – был принят на этой неделе. В парке «Ботаника» подрядчик устранил все замечания, монтировал недостающие скамейки и закрепил уличное освещение.

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