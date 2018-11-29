2018-11-29T09:34:59+03:00
Общество

В многоквартирных домах Урицкого и Сосковского районов Орловской области прокуратура обнаружила нарушения в эксплуатации газового оборудования

Речь идет о непроизведенной вовремя очистке дымовых и вентиляционных каналов
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В многоквартирных домах Урицкого и Сосковского районов Орловской области прокуратура обнаружила нарушения в эксплуатации газового оборудованияВ многоквартирных домах Урицкого и Сосковского районов Орловской области прокуратура обнаружила нарушения в эксплуатации газового оборудованияФото: Архив "КП"
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В многоквартирных домах Урицкого и Сосковского районов Орловской области прокуратура обнаружила нарушения в эксплуатации газового оборудования. Инициаторами проверки выступили активисты ОНФ, обратившись по поводу сроков начала отопительного сезона и готовности к нему теплосетей, после того, как в Орле вовремя не провели работы по пуску отопления в дома.

- В результате проведенной проверки нарушений в подаче тепла выявлено не было. Однако прокуратура проверила как обеспечивается безопасность эксплуатации газовых сетей и внутридомового газового оборудования, - сообщает пресс-служба ОНФ по Орловской области.

Нарушения были обнаружены в селах Сосково, Рыжково, Мартьяново. Там вовремя не произвели очистку дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах. Результаты проверок направили в орловскую жилинспекцию, чтобы привлечь виновных к административной ответственности.

Кроме того, нарушения обнаружились и в домах, которые находятся без управления. Они расположены в Сосковском районе и поселке Нарышкино. Местные администрации не обеспечили эти дома управляющими компаниями.

- Соответствующие мероприятия необходимо провести во всех районах области, - резюмировали орловские активисты.

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