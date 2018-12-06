Орловцы осудили любителей селфи, снявших шары с новой елки на Карла Маркса

Праздничная елка, которая появилась накануне Нового года в центре Орла, за пару дней стала звездой социальных сетей. Орловцы стали делиться фотографиями необычного дерева, состоящего из одних шаров, и обсуждать такое дизайнерское решение. А нынешней ночью, 6 декабря, в местном сообществе в «Вконтакте» очевидец выложил фото, на котором запечатлена пара, снявшая самый большой шар с елки.

Горожане разделились на два лагеря: кто-то посчитал, что парочка решила присвоить такое необычное украшение, кто-то же вступился за героев снимка: мол, ребята просто захотели сделать праздничное фото.

«В городе 300 тысяч жителей, давайте каждый по шару снимет для фото, что от елки останется», «стыдно за земляков», «да просто захотели сфотографироваться», - гласили комментарии.

Фото: личная страничка "Вконтакте" Андрея Клычкова

Однако точку в споре поставила пресс-служба театра «Свободное Пространство»: горожан попросили не волноваться и заверили, что все новогоднее убранство осталось в целости и сохранности.

Отметим, что необычную елку презентовал на своей страничке «Вконтакте» и глава региона Андрей Клычков. Он отметил, что в этом году жителей и гостей города ждет много праздничных сюрпризов.

- Хочу вам сказать, что в этом году мы решили многое поменять, подойти по новому к праздничному оформлению города и проведению мероприятий. Пока что могу вам сказать, что будут применены новые оригинальные художественные решения, появятся новые самобытные арт-объекты, нестационарные торговые павильоны с интересным внешним видом.

Всё рассказывать не буду, но гарантирую, что орловцев ждёт немало добрых сюрпризов, - написал губернатор.

А вам новая елка?