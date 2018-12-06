2018-12-06T16:24:54+03:00
Общество

Орловцы осудили любителей селфи, снявших шары с новой елки на Карла Маркса

Новогоднее дерево у театра «Свободное Пространство» стало звездой социальных сетей [фото]
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: скриншот соцсетиФото: скриншот соцсети
Изменить размер текста:

Праздничная елка, которая появилась накануне Нового года в центре Орла, за пару дней стала звездой социальных сетей. Орловцы стали делиться фотографиями необычного дерева, состоящего из одних шаров, и обсуждать такое дизайнерское решение. А нынешней ночью, 6 декабря, в местном сообществе в «Вконтакте» очевидец выложил фото, на котором запечатлена пара, снявшая самый большой шар с елки.

Горожане разделились на два лагеря: кто-то посчитал, что парочка решила присвоить такое необычное украшение, кто-то же вступился за героев снимка: мол, ребята просто захотели сделать праздничное фото.

«В городе 300 тысяч жителей, давайте каждый по шару снимет для фото, что от елки останется», «стыдно за земляков», «да просто захотели сфотографироваться», - гласили комментарии.

Фото: личная страничка "Вконтакте" Андрея Клычкова

Фото: личная страничка "Вконтакте" Андрея Клычкова

Однако точку в споре поставила пресс-служба театра «Свободное Пространство»: горожан попросили не волноваться и заверили, что все новогоднее убранство осталось в целости и сохранности.

Отметим, что необычную елку презентовал на своей страничке «Вконтакте» и глава региона Андрей Клычков. Он отметил, что в этом году жителей и гостей города ждет много праздничных сюрпризов.

- Хочу вам сказать, что в этом году мы решили многое поменять, подойти по новому к праздничному оформлению города и проведению мероприятий. Пока что могу вам сказать, что будут применены новые оригинальные художественные решения, появятся новые самобытные арт-объекты, нестационарные торговые павильоны с интересным внешним видом.

Всё рассказывать не буду, но гарантирую, что орловцев ждёт немало добрых сюрпризов, - написал губернатор.

А вам новая елка?

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Русский бизнес - безжалостный и беспощадный: Нам впаривают набитые стеклом «лечебные» матрасы, наваривая на этом миллиарды
Журналист «КП» Владимир Ворсобин попытался разобраться, почему в нашей стране процветает сомнительный бизнес по продаже больным втридорога иллюзий выздоровления. И государственная машина ничего не может с этим поделать [Часть 1]
Как коммерсанты превратили набитые стеклом «лечебные» матрасы в прибыльный бизнес
Спецкор "КП" Владимир Ворсобин попытался разобраться, как вышло, что больным втридорога впаривают иллюзию выздоровления, и государственная машина ничего не может с этим поделать [Часть 2]
Скандал вокруг больного раком ребенка: «Будь у нас эти миллионы, отец купил бы «Гелендваген», а бабушка вставила зубы»
Семья, якобы собравшая с благотворителей пять миллионов рублей на лечение несуществующей онкологической болезни ребенка, уверяет - их оболгали
Новости 24
На Орловщине растет заболеваемость ОРВИ
В Орле для творческой молодежи состоится международный конкурс «Путь к мечте»
Ряд краж предотвратили сотрудники Росгвардии в орловских магазинах
В Орле стартовал театральный фестиваль «Месяц в деревне»
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков-эмитентов карт «Мир»
В Орле наградят победителей творческого конкурса среди людей с ограниченными возможностями здоровья
В поселке Нарышкино Орловской области 7 многоквартирных домов около полутора лет не имели управляющих компаний
В Орле на следующей неделе почтят память Героев Отечества
Орловцы помогут героям благотворительной акции «Свет Рождественской звезды»
Сегодня ночью улицы Орла убирали 30 единиц снегоуборочной техники
В Орловской области прокуратура обнаружила бесхозный сибиреязвенный скотомогильник без должного содержания и оборудования
В субботу в орловском православном центре «Вятский Посад» пройдет ярмарка
За вождение в пьяном виде орловца осудили на 10 месяцев
В Орле полицейские рассказали работникам торговли, как отличить поддельные купюры от настоящих
370 административных протоколов составили за год в Северном районе Орла
Инклюзивный спектакль «Открытая дверь» вошел в тройку лучших проектов конкурса «Доброволец России – 2018»
Три орловчанки похитили чужую забытую в банкомате карту и расплатились ей за свои покупки в магазине
В орловской глубинке замыкание проводки обернулось пожаром
Сбербанк поднял верхнюю границу возраста по потребительским кредитам до 70 лет
На орловской трассе легковой «Опель» влетел в фуру
В Болхове легковушка протаранила железобетонный блок
Каток на площади Ленина в Орле откроется 21 декабря
Под Орлом спасатели справились с огнем, охватившим офисное здание
Спецавтобаза в Орле: «За ночь вывезено 448 кубометров снега»
В орловской глубинке открылся кинотеатр
В Северном районе Орла демонтировали два незаконно поставленных металлических гаража
Орловских школьников познакомят с основами программирования на «Уроке цифры»
На улице Металлургов в Орле ночью тушили пожар в одной из квартир пятиэтажного дома