2018-12-06T12:08:31+03:00
Происшествия

В Орле тещу подозревают в убийстве зятя

Тело считавшегося пропавшим без вести мужчины нашли в подвале гаража орловчанки
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Орле региональным СКР возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» в отношении местной 53-летней жительницы. По версии следствия, женщина задушила собственного зятя.

38-летнего мужчину считали пропавшим без вести еще с марта текущего года – о его исчезновении заявили родственники, правоохранители вели розыск. Спустя несколько месяцев удалось выйти на след, правда оказался он шокирующим.

- Полицейские отрабатывали возможные места появления мужчины, его знакомства и связи. В результате, оперативники вернулись к проверке семьи исчезнувшего орловца, - рассказала "КП" Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Тело пропавшего обнаружили в подвале гаража в Советском районе города, принадлежащего его собственной теще.

- По данным следствия, в марте 2018 года подозреваемая, находясь в квартире дочери, в ходе конфликта с зятем задушила его бельевой веревкой, после чего сокрыла тело потерпевшего, - рассказала «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Под тяжестью улик орловчанка дала признательные показания. Сейчас она задержана и, вероятнее всего, будет заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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