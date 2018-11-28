В Орле отремонтируют 21 контейнерную площадку в 2019 году

Орловские чиновники представили программу ремонта и создания дополнительных контейнерных площадок в частном секторе города. Сейчас там установлены 163 емкости для сбора отходов.

- В целом контейнеры и бункеры находятся в удовлетворительном состоянии. При условии ежедневного вывоза мусора соотношение количества контейнеров на площадку в пределах нормы, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Однако 57 площадок в ремонте все же нуждаются. Их включили в программу «Создание и ремонт контейнерных площадок в городе Орле в 2019 - 2021 годах».

На реализацию программы будет выделено 2 миллиона 80 тысяч рублей. В 2019 году отремонтируют 21 контейнерную площадку, в 2020 году — еще 21, в 2021 году — 15.

Так, на предстоящий год 5 контейнерных площадок обновят в Железнодорожном районе Орла. Речь идет об адресах улица 5 Августа, 43; улица 3-я Курская, 79; пересечение улиц Студенческой и Белинского; пересечение переулков Транспортного и Мостового; улица Элеваторная, 22.

В свою очередь, в Заводском районе ремонту подлежат 10 контейнеров. Это улица Городская, 45; улица 1-я Посадская 4/6 и 31; улица Брянская, 34; улица Достоевского 16 и 34; улица Красина, 34; улица Линейная, 53; улица Свердлова, 50; улица Яблочная, 82.

Еще шесть площадок будут отремонтированы в Северном районе на пересечении улицы Волжской и переулка Каменского; на улице Рябиновой, 13; на пересечении улиц Катукова и Калинникова; на улице Прокуровской, 2; переулках Сувенирном, 1 и Раздольном, 12.