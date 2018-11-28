Орловские чиновники: ремонт асфальта по улицам Старо-Московской и Карачевской принят не будет

Сегодня, 28 ноября, на рабочем совещании в городской администрации орловские чиновники обсудили вопрос ремонта дорог по улицам Карачевской и Старо-Московской. На этих двух объектах подрядчик выполнил работы с нарушением технических норм.

А именно, на улице Старо-Московской уже дважды ямочный ремонт был произведен с нарушением технологий. По словам чиновников, эти работы приняты не будут. В свою очередь, на Карачевской улице не соответствуют требованиям по толщине и водонасыщению пробы асфальта. В соответствии с условиями контракта компании ООО «ДорСтройТехСервис», осуществлявшей ремонт, предъявлены штрафные санкции и начислены пени.

- В Орле остались и те участки, которые требуют повторного ремонта. Однако подрядчики находятся в других регионах либо в состоянии банкротства. Улицы будут отремонтированы за счет бюджетных средств. В дальнейшем эти деньги возместят из средств подрядчиков, - сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас из объектов программы ремонта улично-дорожной сети 2018 года в работе остается резинокортовое покрытие. Ремонт идет на въезде в 909-ый квартал, затем рабочие перейдут на улицу Авиационную и улицу 1-ю Посадскую в районе пересечения с улицей Гагарина.

Кроме того, в Орле продолжается разработка проектно-сметной документации на 2019 год. Предварительно по программе «Безопасные качественные дороги» планируется привести в порядок семь объектов. Ремонт будет осуществляться за счет средств Дорожного фонда. Перечень дорог сформируют с учетом мнений орловцев.