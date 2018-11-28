Более 300 детей соревновались в открытом первенстве Орловского района по дзюдо, которое прошло на прошлых выходных, 24 ноября, во Дворце спорта «Юность России». Этот турнир прошел уже в третий раз. Но в этом году он приобрел статус международного из-за участия в нем белорусских спортсменов.

На открытое первенство приехали также юные дзюдоисты из 17 российских городов. Честь Орловщины представляли 24 команды, многие из которых уже принимали участие в предыдущих первенствах Орловского района.

Турнир шел на протяжении семи часов. В личном зачете состязались юноши от 8 до 10 лет и девушки от 9 до 12 лет. Спортсмены команды Орловского района показали достойные результаты.

Так, в копилку орловцев упало 4 медали. Первое место в весовой категории 44 килограмма заняла Елена Иванова. Серебряные медали оказались в руках Свиридовой Марии, Надежды Ильиной и Александра Лозутова. Все победители и призёры соревнований получили сертификат на бесплатное получение индивидуального наспинного номера дзюдоиста.

- Именно такие турниры помогают растить спортсменов. Каждый понимает, на что он способен, повышает свой уровень, приобретает необходимый опыт, - отметил Геннадий Белявский, председатель спортивного клуба по борьбе дзюдо «Радимич» из Минска.