2018-12-05T10:44:18+03:00
Общество

Орловчанка стала участницей международного литературного конкурса

Стихи Елены Горяйновой вошли в шорт-лист творческого состязания «Горю поэзии огнем»
Ольга СУПОНЕВА
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Фото:из личного архива героини публикацииФото:из личного архива героини публикации
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Жюри международного литературного конкурса «Горю поэзии огнем» каждый раз приходится непросто: сотни кандидатов из разных уголков России и зарубежья присылают свои произведение на суд экспертов. Однако в шорт-лист попадают самые талантливые и в этом году поэтесса из Орла Елена Горяйнова – в этом списке.

- Участие в конкурсе принимают начинающие литераторы и поэты, пишущие на русском языке. В этом году его участниками стали почти 1200 авторов из 18 стран, - рассказали «КП» организаторы творческого состязания.

Фото:из личного архива героини публикации

Фото:из личного архива героини публикации

Конкуренция неслабая. Однако для Елены это не первый подобный конкурс: девушка регулярно становится лауреатом и призерам творческих состязаний разного уровня. Вот и здесь решила попытать свои силы, отправив заявку.

Фото:из личного архива героини публикации

Фото:из личного архива героини публикации

- Вдохновение, как это ни банально, черпаю из жизни, - поделилась с «КП» Елена Горяйнова. - Порой достаточно просто отбросить цейтнот, бесконечный бег, остановиться и присмотреться, прислушаться.

Фото:из личного архива героини публикации

Фото:из личного архива героини публикации

А цейтнотов и дедлайнов в жизни девушки хоть отбавляй: Елена трудится в пресс-службе регионального отделения Фонда социального страхования, не забывает о родителях, которые живут в Курской области, в свободное время любит рисовать – как говорится, талантливый человек талантлив во всем.

Тематика стихов Лены в основном лирическая, любовная, о жизни, ее смысле и законах, о поиске своего пути в этом мире.

- Хотя я ловлю себя на том, что даже в произведениях с философской ноткой витает любовь, - признается поэтесса.

Фото:из личного архива героини публикации

Фото:из личного архива героини публикации

Присланные на конкурс произведения Лены оценило авторитетное жюри, в состав которого вошли литераторы, критики, журналисты, филологи, деятели культуры и искусства. Ее стихи попали в шорт-лист, имена лучших из лучших станут известны уже на церемонии награждения, которая состоится 16 декабря в Екатеринбурге в рамках литературного фестиваля.

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