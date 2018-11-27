2018-11-27T16:11:58+03:00
Общество

«Ростелеком» представил бизнесу услуги управляемой печати

В скором времени она будет запущена в Орловской области
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«Ростелеком» начал оказание в Москве услуги для бизнеса «Управляемый сервис печати». Это аренда печатной техники (черно-белый/цветной принтер или МФУ) и её сопровождение: установка, настройка и сервисное обслуживание. Стоимость услуги рассчитывается из количества сделанных копий. Сервис реализован по концепции «Инфраструктура как сервис», когда в аренду оборудования входит его полное техническое сопровождение.

Дмитрий Ким, директор департамента продаж корпоративным и государственным заказчикам МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Услуга покопийной печати выгодна как малому, так и крупному бизнесу. Достаточно одного звонка и наши специалисты оценят потребности компании, подберут и установят оборудование. И дальше все заботы «Ростелеком» берёт на себя. Мы сами будем следить за уровнем тонера, работоспособностью принтеров и МФУ. То есть клиенту не придётся покупать технику и создавать запас расходных материалов. Ему не нужно вкладываться в обслуживание и ремонт, ставить оборудование на баланс и платить за него налоги. Сколько напечатал, столько и заплатил – и никаких забот».

В ходе оптимизации рабочего пространства специалисты «Ростелекома» равномерно распределят нагрузку на печатающую технику. По желанию клиента возможна организация доступа к принтеру и МФУ через пароль или ID-карту. Так компания ограничит круг лиц, допущенных к пользованию печатным оборудованием. Если офисная сеть не имеет выхода в интернет, то обслуживание техники производится по графику. В противном случае данные автоматически передаются в «Ростелеком», и специалисты компании вовремя меняют тонер, а также проводят техническое обслуживание или оперативную подмену, в случае поломки.

Услуга «Управляемый сервис печати» от «Ростелекома» избавляет заказчика от забот о работоспособности офисной оргтехники и расходов на нее. В аренду предоставляется печатное оборудование Lexmark формата А3 и А4 любой мощности под любые запросы.

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