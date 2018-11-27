2018-11-27T11:10:38+03:00
Общество

На Орловщине выбрали лучшую команду по футболу в рамках турнира «Уличный красава»

Победители будут участвовать в финальных соревнованиях на одном из стадионов, принимавших матчи ЧМ
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта ОНФФото с сайта ОНФ
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На Орловщиине выбрали лучшую команду по футболу в рамках турнира «Уличный красава». Региональный этап соревнований прошел на базе орловского спортивного техникума, где были представлены команды из 12 районов Орловской области. Акцию организовали активисты ОНФ.

По итогам турнира в младшей группе победителем стала команда «Змиевка» из Свердловского района. В решающем матче в борьбе за первое место она со счетом 7:3 одолела команду «Мценск». В свою очередь, в старшей возрастной группе до 17 лет лучшей стала мценская команда. Она уверенно обыграла команду из Ливенского района.

Две команды представят Орловскую область на межрегиональном этапе турнира. Он пройдет в декабре в Курске.

- Каждая игра турнира была наполнена массой эмоций. Игроки с достоинством отстаивали честь своего района. Важно, что ребята смогли сразиться на поле с игроками из разных муниципальных образований и продемонстрировать свой класс и умения, - рассказали «КП» активисты ОНФ.

Победители этого этапа получили кубки, медали, грамоты и футбольные мячи. Финальные соревнования пройдут в конце декабря на одном из стадионов, принимавших матчи чемпионата мира по футболу в этом году. В качестве главного приза можно получить сертификат на установку футбольного поля и комплект футбольной формы.

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