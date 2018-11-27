2018-11-27T10:14:54+03:00
Общество

В Орле подвели итоги празднования 200-летия Ивана Тургенева

Несмотря на завершение основных торжеств, юбилейные мероприятия продолжаются
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
В Орле подвели итоги празднования 200-летия Ивана ТургеневаВ Орле подвели итоги празднования 200-летия Ивана ТургеневаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

В Орле чиновники подвели итоги празднования 200-летия со дня рождения великого писателя Ивана Тургенева. Всего в Орловской области провели 80 тематических мероприятий.

К юбилею в городе завершилась реставрация Музея Тургенева, Дома Грановского, музея Бунина. Сейчас внутренние работы продолжаются в Доме Леонида Андреева и Доме-музее Николая Лескова.

Кроме того, в рамках празднования были изданы тургеневские ежегодники, проведены конкурсы художественных работ, состоялись научно-практические конференции.

Совсем недавно, 9 ноября, в Орле состоялась целая череда культурных мероприятий, связанных с памятной датой. Это и выставки изделий мастеров народного творчества, фотовыставки, библиотечные выставки. На празднике выступили творческие коллективы области, а актеры орловских театров представили отрывки из произведений великого орловца.

Однако юбилейные мероприятия прошли не только в областном центре, но и в местах, связанных с жизнью и творчеством писателя. Речь идет о Болховском, Кромском, Мценском, Покровском, Хотынецком районах, городе Мценске.

- Несмотря на завершение основных торжеств, юбилейные мероприятия продолжаются, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Так, с 29 ноября по 3 декабря в Орле пройдет форум Ассоциации литературных музеев России. С 5 декабря стартует I Всероссийский театральный фестиваль «Месяц в деревне». Помимо этого, в 2019 году музей Тургенева запланировал разместить передвижные выставки в Воронеже, Брянской области, Белгороде. И конечно же, в новом году состоятся традиционные мероприятия, такие как Тургеневский праздник в сквере «Дворянское гнездо» и «Тургеневская осень».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
1 декабря орловцев приглашают в историко-кулинарный поход в Масловскую волость
Орловский кикбоксер Владислав Туйнов отправил своего соперника в нокаут на соревнованиях во Франции
Вместе с инспекторами ГИБДД орловцы украсят новогоднюю елку самодельными игрушками в Детском парке
Орловцы проявили себя на чемпионате для людей с ограниченными возможностями "Абилимпикс"
В Орле поймали закладчика синтетических наркотиков
На квартирах орловских ветеранов появятся еще 7 Красных звезд
Фотофакт: в Северном районе Орла катки вместо тротуаров
В Орле завершились региональные соревнования по настольному теннису
Орловцы выйдут на связь с известным российским писателем Дмитрием Глуховским
В Орловской области мужчина влез в чужой дом, чтобы поспать
Департамент здравоохранения Орловской области выплатит инвалиду 270 тысяч рублей за непредоставленные вовремя лекарства
Орловцы примут участие во флешмобе против СПИДа
Во Мценске росгвардейцы задержали дебошира в магазине
Сегодня в Орле проведут фестиваль национальных культур
В монастырских лавках Орла проходит благотворительная ярмарка
Орел может стать «Умным городом»
Орловцы могут задать вопросы о ВИЧ-инфекции