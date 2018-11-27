В Орле подвели итоги празднования 200-летия Ивана Тургенева

В Орле чиновники подвели итоги празднования 200-летия со дня рождения великого писателя Ивана Тургенева. Всего в Орловской области провели 80 тематических мероприятий.

К юбилею в городе завершилась реставрация Музея Тургенева, Дома Грановского, музея Бунина. Сейчас внутренние работы продолжаются в Доме Леонида Андреева и Доме-музее Николая Лескова.

Кроме того, в рамках празднования были изданы тургеневские ежегодники, проведены конкурсы художественных работ, состоялись научно-практические конференции.

Совсем недавно, 9 ноября, в Орле состоялась целая череда культурных мероприятий, связанных с памятной датой. Это и выставки изделий мастеров народного творчества, фотовыставки, библиотечные выставки. На празднике выступили творческие коллективы области, а актеры орловских театров представили отрывки из произведений великого орловца.

Однако юбилейные мероприятия прошли не только в областном центре, но и в местах, связанных с жизнью и творчеством писателя. Речь идет о Болховском, Кромском, Мценском, Покровском, Хотынецком районах, городе Мценске.

- Несмотря на завершение основных торжеств, юбилейные мероприятия продолжаются, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Так, с 29 ноября по 3 декабря в Орле пройдет форум Ассоциации литературных музеев России. С 5 декабря стартует I Всероссийский театральный фестиваль «Месяц в деревне». Помимо этого, в 2019 году музей Тургенева запланировал разместить передвижные выставки в Воронеже, Брянской области, Белгороде. И конечно же, в новом году состоятся традиционные мероприятия, такие как Тургеневский праздник в сквере «Дворянское гнездо» и «Тургеневская осень».