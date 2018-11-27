Орловские депутаты просят увеличить возраст, начиная с которого можно приобрести оружие

Орловские депутаты просят увеличить возраст, с которого человек получает право на приобретение отдельных видов оружия. Орловским облсоветом подготовлено предложение в Государственную Думу РФ.

Речь идет о гладкоствольном огнестрельном оружии для самообороны: приобрести его можно с 18 лет, хотя на право приобретения гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения возраст был поднят до 21 года еще в 2014-м.

- В связи с этим, депутаты подготовили обращение по вопросу об увеличении до 21 года возраста, с которого гражданину РФ разрешается приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, охотничьего оружия, - сообщили «КП» в пресс-службе Орловского облсовета.

Как отметил председатель Облсовета Леонид Музалевский, такое предложение обусловлено тем, что ежегодно в России совершаются преступления, связанные с незаконным оборотом оружия жителями страны, не достигшими 21 года.

- Многие из этих граждан в соответствии с законом получают право на приобретение такого оружия в 18 лет. Но, в силу возрастных особенностей, психологической незрелости, подростки не в полной мере осознают общественную опасность своих действий, - отметил Леонид Музалевский.

В качестве примера орловские депутаты приводят недавнюю трагедию в колледже Керчи республики Крым: студент совершил массовое убийство с использованием охотничьего ружья. По мнению депутатов, увеличение возраста на право приобретения оружия поможет избежать подобных случаев.

Сейчас обращение орловских парламентариев находится на рассмотрении в Госдуме.