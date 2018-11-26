Орловцев приглашают на Рождественские музыкальные вечера
В декабре жителей и гостей Орла ждут Рождественские музыкальные вечера. Одноименный фестиваль стартует уже скоро, «КП» публикует программу.
Площадкой для события станет Орловский музыкальный колледж. Начнется фестиваль с концерта отделения народных инструментов и народного пения под названием «С Россией в сердце» 10 декабря.
12 декабря, в среду, зрители посмотрят и послушают выступление струнно-смычкового отделения с программой «В созвучьях вечной красоты..».
17 декабря пройдет концерт отделения эстрадного пения «Новый год не ждет», 19 числа состоится сольный концерт «Зимние грезы» Натальи Булгаковой, а 20 числа с программой «Зимняя фантазия» выступит отделение вокала и фортепианное отделение.
21 декабря гостей ждет на сольный концерт «Зимний вечерок» Ольга Сухова.
22 декабря орловцев и гостей города приглашают на «Новогоднее попурри» снова, 24 числа состоится концерт дирижерско-хорового отделения «Свете тихий», а завершится фестиваль 25 декабря концертом духового и эстрадного отделения «Хорошее настроение».
КОГДА, ГДЕ?
Концертный зал Орловского музыкального колледжа. Начало концертов – в 18:30. Цена билета - 150 рублей, можно приобрести уже сейчас в колледже.