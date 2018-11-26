2018-11-26T16:00:54+03:00
Звезды

Орловцев приглашают на Рождественские музыкальные вечера

«КП» публикует программу праздничного фестиваля
Ольга СУПОНЕВА
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Афиша фестиваляАфиша фестиваля
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В декабре жителей и гостей Орла ждут Рождественские музыкальные вечера. Одноименный фестиваль стартует уже скоро, «КП» публикует программу.

Площадкой для события станет Орловский музыкальный колледж. Начнется фестиваль с концерта отделения народных инструментов и народного пения под названием «С Россией в сердце» 10 декабря.

12 декабря, в среду, зрители посмотрят и послушают выступление струнно-смычкового отделения с программой «В созвучьях вечной красоты..».

17 декабря пройдет концерт отделения эстрадного пения «Новый год не ждет», 19 числа состоится сольный концерт «Зимние грезы» Натальи Булгаковой, а 20 числа с программой «Зимняя фантазия» выступит отделение вокала и фортепианное отделение.

21 декабря гостей ждет на сольный концерт «Зимний вечерок» Ольга Сухова.

22 декабря орловцев и гостей города приглашают на «Новогоднее попурри» снова, 24 числа состоится концерт дирижерско-хорового отделения «Свете тихий», а завершится фестиваль 25 декабря концертом духового и эстрадного отделения «Хорошее настроение».

КОГДА, ГДЕ?

Концертный зал Орловского музыкального колледжа. Начало концертов – в 18:30. Цена билета - 150 рублей, можно приобрести уже сейчас в колледже.

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