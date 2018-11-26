2018-11-26T13:28:02+03:00
Общество

Ко Дню инвалидов в Орле пройдет ежегодная Декада

Ее цель – привлечь внимание общества к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
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К Международному Дню инвалидов, который отмечается 3 декабря, в Орле пройдут мероприятия в рамках ежегодной Декады. Ее цель – привлечь внимание общества к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья.

Так, 30 ноября откроет Декаду инвалидов выставка фотопортретов воспитанников общественной организации «Орловские родники». Она состоится в фойе городской администрации. В этом году дети станут героями благотворительной акции «Свет Рождественской звезды». Поэтому на выставке будет дан старт сбору денежных средств.

На следующей неделе, 3 декабря, в спорткомплексе «ГРИНН» пройдет спортивный праздник «Победить в спорте – победить себя». Он стартует в 11 утра.

- В программе праздника – спортивные соревнования среди людей с ограниченными возможностями здоровья, чаепитие и творческая программа от коллективов Орловского областного колледжа культуры и искусств, - сообщает пресс-служба мэрии.

В завершение Декадына малой сцене театра имени Тургенева покажут инклюзивный спектакль «Открытая дверь». Участие в нем примут ребята с особенностями в развитии из областного реабилитационного центра для детей и подростков с ОВЗ, а также волонтеры объединения «Альтаир».

Напомним, ранее проект был представлен на ежегодном конкурсе «Доброволец России». Он вошел в тройку лучших в номинации «Вдохновленные искусством».

Показ инклюзивного спектакля состоится 6 декабря. Начало в 15 часов.

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