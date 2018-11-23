Задушил и спрятал на кладбище: в Орловской области раскрыто убийство пропавшей женщины

В Орловской области раскрыто убийство женщины, которую с начала текущего месяца разыскивали правоохранительные органы и волонтеры. После посещения сельскохозяйственной ярмарки в Орле 3 ноября, жительница Тульской области как в лету канула вместе со своим бывшим супругом – жителем Мценского района Орловщины. Сегодняшней ночью, с 23 на 24 ноября, экс-супруг отыскался.

- Следственными органами СК России по Орловской области в ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту безвестного исчезновения двух бывших супругов, установлен и задержан разыскиваемый мужчина – он же подозреваемый в убийстве своей бывшей жены, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СК СК РФ по Орловской области.

Как уже рассказывала «КП» читателям, связь родных с мужчиной и женщиной оборвалась в начале ноября. Родственники пропавших обратились в орловскую и тульскую полицию - бывшие супруги проживали в разных регионах. На тот момент было известно, что последний раз пару видели вместе: как раз на той самой ярмарке в Орле, куда они приехали на отечественной легковушке.

Следственный эксперимент: подозреваемый показывает сожженный автомобиль. Фото: СУ СК РФ по Орловской области

С тех пор следователи и оперативники проводили поисковые мероприятия, исследовали знакомства и связи пропавших мужчины и женщины, опрашивали родственников и возможных очевидцев.

- 23 ноября тульским оперативникам поступила информация, что мужчина может находиться на территории Чернского района. Орловские полицейские прибыли в соседнюю область для проведения совместных розыскных мероприятий. В результате мужчина был задержан полицейскими в одном из частных домов, - рассказала «КП» Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

По данным следствия, мужчина и женщина уехали с сельскохозяйственной ярмарки-выставки, в какой-то момент они стали ссориться. На одном из кладбищ в Орловском районе подозреваемый задушил свою бывшую жену, а тело спрятал в кустах. После чего на ее автомобиле приехал в Мценский район, где сжег машину и скрылся.

- Следователи предъявили подозреваемому доказательства, которые полностью изобличают его в убийстве своей бывшей супруги. Под тяжестью собранных улик подозреваемый сознался в содеянном и дал признательные показания по делу, - рассказала Юлия Дорофеева.

В настоящее время расследование продолжается. Следователи же направили ходатайство в суд о заключении под стражу мужчины.