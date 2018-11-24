2018-11-24T11:32:23+03:00
Общество

Орловские общественники: ямочный ремонт улицы Старо-Московской выполнен с грубейшими нарушениями

Ямы не проливались битумом, не очищались от мусора, а асфальт укладывался холодным
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловские общественники: ямочный ремонт улицы Старо-Московской выполнен с грубейшими нарушениямиОрловские общественники: ямочный ремонт улицы Старо-Московской выполнен с грубейшими нарушениями
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Орловские общественники обеспокоились результатами ямочного ремонта на улице Старо-Московской после звонка автомобилистов на телефон горячей линии движения «Без Ям Орловщина». Водители сообщили, что асфальт там кладут с грубейшими нарушениями.

После выезда на место активисты сняли видео, как укладывался асфальт. Было зафиксировано, что ямы не проливались битумом, поверхность ям не очищалась от мусора, их кромка не подрезалась, асфальт укладывался уже холодным. Кроме того, сопутствующих знаков о проведении ремонта дороги установлено не было.

- На ощупь асфальт был теплый и комфортный для руки. На улице была минусовая температура, а асфальт не парил. Это являлось прямым подтверждением тому, что температурный режим укладки асфальта был грубо нарушен, - сообщили активисты движения «Граждане Орла».

По словам общественников, прибывшим проследить за ремонтом дороги, ни одного сотрудника УКХ на улице Старо-Московской не было. Сами рабочие вели себя по-хамски и наплевательски на технологию проведения ямочного ремонта.

Укладкой асфальта занималась московская фирма ООО «Гиатт». В отношении этого подрядчика общественники направили жалобу в Прокуратуру Орловской области с просьбой принять меры и обязать компанию повторно и по технологии произвести ямочный ремонт дорожного полотна.

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