Рейд с коляской: корреспондент «КП» проверила насколько удобен Орел для прогулок с маленьким ребенком

Обзаведясь первым четырехколесным транспортом для нового жителя Орла, корреспондент «Комсомолки» проверила насколько городские улицы удобные для прогулки с малышом. Для тест-драйва были выбраны центр и жилой район на окраине. Чтобы добраться от жилых домов практически у черты города по улице Металлургов до сердца облцентра – улицы Ленина – пришлось попотеть.

Первая преграда застанет тебя прежде, чем ты успеешь выйти из подъезда – разбитый тротуар. Враг не пройдет, и ты не пройдешь. Приходится тащить 15-килограммовую коляску сначала на грунт, а затем снова перекатывать на неразбитый асфальт. Прокатиться с ветерком по дворам тоже вряд ли получиться. Ямы настолько глубокие, что, влетев в них, можно попросту сломать коляску. Вдох-выдох, кое-как объезжаем.

Во дворы нос не суйФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Во дворы нос не суйФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Во дворы нос не суйФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Пробираюсь через дворовые джунгли на пешеходную улицу Металлургов или «Бродвей», как называют ее здешние закоренелые жители. Дорожка для пешеходов выложена плиткой от самого перехода к больнице Боткина и почти до памятника «Алеше». Кое-где она, конечно, потрескалась от времени, да и катить по ней коляску не так уж и просто: стоит только ускорить ход, и детский транспорт стучит словно поезд. Отметим, что при выходе на дорогу здесь предусмотрены пандусы.

Прогулки по Северному районуФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Плитка на улице МеталлурговФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Плитка со временем раскрошиласьФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Спуски на "Бродвее"Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

К сожалению, Северный район Орла оказался обделен низкопольным транспортом, поэтому забраться в троллейбус со ступеньками и поручнем – это целое приключение. 15 килограммов для хрупкой девушки – ничто, подумали пассажиры, и, соответственно, на помощь мне не подоспели. Но я справилась и сама. Этому акробатическому трюку я сумела научиться за пару недель спусков со второго этажа своей квартиры, потому что лифт в гости к нам не ездит.

Мирно, пока мой малыш посапывает в своей коляске, доезжаем до центра города. Коляску на плечо, и в бой со ступеньками. Капли пота скатываются по спине. В такие моменты даже начинаю сомневаться, что нашей стране нужны дети.

Выходим прямиком на площади Карла Маркса и идем к самому сердцу Орла – центральной пешеходной улице Ленина. После совсем недавнего ремонта, к счастью, здесь предусмотрели все условия для комфортных прогулок с колясками. Как таковых пандусов на Ленина нет, вся выложенная плитка выглядит единым полотном, спуски предусмотрены. Вести коляску одно удовольствие, ничто не дребезжит, не трясется. Идем прямиком до центральной площади.

Спуски в плитке - удобноФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Спуски на улице ЛенинаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Ехать легко - ничего не дребезжитФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Здесь у гостиницы «Салют» есть пешеходный переход к театру имени Тургенева. Возникает вопрос: «зебру» начертили, а спуска нет? А если не я, а инвалид?

А если инвалид?Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

После получаса прогулок по городу в дрожь вроде не бросает. Рядом со ступенями, ведущими от Александровского моста вниз к реке, есть пандус. Он не нов, современная коляска становится на него с натяжкой. Подняться к бульвару Победы тоже довольно просто: толкай себе коляску и проезжай на здоровье. Оказалось, легко спуститься и к парку «Дворянское гнездо». Там вместо пандуса спуск также выполнен в едином стиле и уложен плиткой - везде бы так! Вывод простой – в центре города про колясочников подумали.

Пандус слева от Александровского мостаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Пандус к бульвару ПобедыФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Спуск к парку "Дворянское гнездо"Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

А вот шаг влево - шаг вправо от центра города: и начинается настоящее приключение для молодой мамы. При всем этом, в нынешнем году в Орле вроде как серьезно подошли к вопросу ремонта дорог на улицах города.

- В 2018 году по программе ремонта улично-дорожной сети были отремонтированы тротуары по улицам 2-я Пушкарная, Приборостроительная, Московское шоссе, Маринченко, Максима Горького (нечетная сторона), Скворцова, Привокзальная, - сообщили на мой запрос в городской администрации.

Вместо вывода внесу следующую ремарку: есть так называемый индекс u-kid, который придумал ЮНИСЕФ. Это универсальный инструмент, с помощью которого измеряют пригодность города для жизни ребенка. Он учитывает разные параметры: и насколько город безопасен, удобен, насколько в городе чисто, и может ли ребенок реализовать в нем свои права, созданы ли в городе условия для образования и какие. Сегодня к этой системе может присоединиться любой город. Думаю, если бы оценивали Орел, он оказался бы не на высоте. Хотя бы потому, что условия для полноценных прогулок есть только в центре или в новых, построенных недавно городских районах, где эти параметры предусмотрены. Хочешь гулять там, где удобно – умей вертеться или будь за бортом.