В Орле очевидцы сообщили о спрыгнувшем с моста парне

Вчера, 29 ноября, орловским спасателям поступил звонок: очевидцы сообщили о том, что возможно с Герценского моста спрыгнул человек. На месте ЧП работали водолазы, через некоторое время тело парня было извлечено из Оки.

- В 15:58 на единый номер 112 поступило сообщение от очевидца о том, что в городе Орле по улицы Герцена в реку Ока возможно спрыгнул человек. В 17:39 тело мужчины извлечено из воды. На месте присшествия работали силы и средства Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Как стало известно «КП» из собственных источников в чрезвычайном ведомстве, на перилах моста находилась куртка, а также нож. Лунка на поверхности реки выглядела так, словно прыжок был намеренный – человек вошел «солдатиком» под лед. На вид ему около 20 лет.

Однако в том, был ли это намеренный прыжок или несчастный случай разберутся правоохранители. Спасатели передали извлеченное из воды тело сотрудникам полиции.