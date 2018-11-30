2018-11-30T10:08:27+03:00
Происшествия

В Орле очевидцы сообщили о спрыгнувшем с моста парне

Спасатели достали тело из Оки, как молодой человек оказался в воде - выясняют правоохранители
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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Вчера, 29 ноября, орловским спасателям поступил звонок: очевидцы сообщили о том, что возможно с Герценского моста спрыгнул человек. На месте ЧП работали водолазы, через некоторое время тело парня было извлечено из Оки.

- В 15:58 на единый номер 112 поступило сообщение от очевидца о том, что в городе Орле по улицы Герцена в реку Ока возможно спрыгнул человек. В 17:39 тело мужчины извлечено из воды. На месте присшествия работали силы и средства Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Как стало известно «КП» из собственных источников в чрезвычайном ведомстве, на перилах моста находилась куртка, а также нож. Лунка на поверхности реки выглядела так, словно прыжок был намеренный – человек вошел «солдатиком» под лед. На вид ему около 20 лет.

Однако в том, был ли это намеренный прыжок или несчастный случай разберутся правоохранители. Спасатели передали извлеченное из воды тело сотрудникам полиции.

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