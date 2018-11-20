В будущем году в Орле обустроят 21 контейнерную площадку

В 2019 году в Орле обустроят 21 контейнерную площадку. Об этом рассказали чиновники на минувшем совещании в городской администрации.

Сперва, в городе будут проверены площадки, которые не соответствуют потребностям орловчан и требуют расширения. Особое внимание будет уделено улицам частного сектора, где жители чаще всего выкидывают сельскохозяйственные отходы и строительный мусор.

- Большинство улиц обследованы на предмет нарушения, по нормам накопления есть замечания. Они будут устраняться в рамках реализации программы «Создание и ремонт контейнерных площадок в городе Орле в 2019-2021 годах», - сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, также планируется сократить долю контейнерных площадок, которые не соответствуют требованиям СанПиН, до 10%. Всего на трехгодичную реализацию программы и обустройство 57-ми контейнерных площадок потребуется 2 миллиона 80 тысяч рублей. Эти средства будут направлены из городского бюджета.

По программе «Создание и ремонт контейнерных площадок в городе Орле», в 2019 году в Железнодорожном районе планируется обустроить 5 объектов. Это улица 5 Августа, 43; улица 3-я Курская, 79; пересечение улицы Студенческой и улицы Белинского; пересечение переулков Транспортного и Мостового, улица Элеваторная, 22.

В заводском районе Орла таких площадок будет больше. Это улица Городская, 45; улица 1-я Посадская, 4/6 и 31; улица Брянская, 34; улица Достоевского 34 и 16; улица Красина 34; улица Линейная 53; улица Свердлова 50; улица Яблочная 82. И еще 6 площадок обновят в Северном районе. Речь идет о пересечении улицы Волжской и переулка Каменского; улице Рябиновой, 13; пересечении улицы Катукова и улицы Калинникова, улице Прокуровской, 2; переулке Сувенирном, 1; переулке Раздольном, 12.