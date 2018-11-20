Орловский сахарный завод возместил ущерб за слив сточных вод в реку Быстрая Сосна

Ливенский сахарный завод по решению суда возместил ущерб от загрязнения сточными водами реки Быстрая Сосна. Вопрос сдвинулся с точки после обращения активистов в ОНФ в соответствующие контролирующие органы. Общая сумма компенсации составила почти 2 миллиона рублей.

Напомним, жители поселка Сахзаводской обратились к активистам осенью 2017 года. После их рассказа о ситуации со сбросом вод с сахарного завода в русло реки Быстрая Сосна, общественники выехали на место. Оказалось, что с территории завода до реки проложен трубопровод. А рядом находятся многоквартирные и частные дома.

Однако сам трубопровод не имел полной конструкции, и в отдельных местах ручей с заводскими отходами протекал прямо по открытой местности около хозпостроек и футбольного стадиона. После осмотра общественники обратились в прокуратуру и Росприроднадзор Орловской области.

Доводы активистов подтвердились: в стоках были значительно превышены допустимые уровни концентрации загрязняющих веществ. Дело направили в суд.

- Сточные воды высокой температуры, вытекающие с сахарного завода, попадали в открытый грунт, так как была повреждена канализационная система. Сейчас после проведенных мероприятий течи в канализационных каналах устранили. Руководство сахарного завода задумалось о разработке проекта по зацикливанию воды для того, чтобы вода вообще не попадала в русло реки, - сообщает пресс-служба ОНФ по Орловской области.