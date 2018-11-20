2018-11-20T10:39:55+03:00
Общество

В Орле на улице 7 Ноября остановили строительство парковки

Карман будет обустроен в другом месте, дальше от жилых домов
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле на улице 7 Ноября остановили строительство парковкиВ Орле на улице 7 Ноября остановили строительство парковкиФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На улице 7 Ноября в Орле остановили строительство парковки. Такое поручение подрядчику дал глава городской администрации.

Напомним, работы по обустройству парковочного кармана для транспорта начались еще 27 октября. Однако строительство вызвало нарекания со стороны жителей домов № 28 и № 45 по улице 7 Ноября. По их мнению, часть парковки занимала бы придомовую территорию, а постоянное нахождение автомобилей под окнами квартир ухудшило бы экологическую ситуацию.

Сейчас на улице 7 Ноября установлен дорожный знак, который запрещает парковку. Но водители постоянно оставляют там свои машины. Улица остается перегруженной транспортом.

- Желание убрать транспортные средства с обочин и тем самым обеспечить двустороннее движение по улице, — вот задача, которую может решить организация дополнительных машиномест, - сообщает пресс-служба городской администрации.

В свою очередь, жители отмечают, что парковочный карман необходимо обустроить как можно дальше от жилых домов. В качестве возможного варианта они предлагают территорию у медицинского института ОГУ имени Тургенева со стороны улицы Октябрьской.

Вопрос организации парковки глава администрации Орла поручил проработать УКХ. Пока на этом участке будет установлено наблюдение сотрудников Госавтоинспекции. Они будут штрафовать незаконопослушных автомобилистов за парковку в неположенном месте.

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