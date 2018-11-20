Орловские чиновники подняли вопрос о строительстве дороги в переулке Межевом

Орловские чиновники рассмотрели жалобу местных жителей по вопросу строительства дороги в переулке Межевом. Дело в том, что на участке началось строительство нового жилого комплекса. И теперь по переулку проходит тяжелая техника, не только создавая опасность для людей, но и портя дорожное полотно.

Обязанность по строительству новой дороги возлагается на застройщика нового жилого комплекса. По словам представителей компании, соответствующая документация уже направлена в региональное управление архитектуры. Но разрешение пока еще не получено.

- Документы, полученные от компании на разрешение возвращены им на доработку. Необходимо предусмотреть в них наличие тротуара, лежачего полицейского и ливневки, - сообщает региональное управление архитектуры.

В свою очередь, чиновники выступили за остановку строительства многоэтажки, в случае, если в ближайшее время вопрос не сдвинется с мертвой точки. Для решения этой проблемы было предложено компромиссное решение.

- Управлению архитектуры поручено до 21 ноября сформулировать все предложения и замечания к документации по строительству дороги, а застройщику в течение 7 дней устранить их, - сообщает пресс-служба орловского Горсовета.