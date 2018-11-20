2018-11-20T09:57:21+03:00
Общество

Орловские чиновники подняли вопрос о строительстве дороги в переулке Межевом

Местные жители жалуются на тяжелую технику, которая проходит к новой стройке и портят дорожное покрытие
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта ГорсоветаФото с сайта Горсовета
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Орловские чиновники рассмотрели жалобу местных жителей по вопросу строительства дороги в переулке Межевом. Дело в том, что на участке началось строительство нового жилого комплекса. И теперь по переулку проходит тяжелая техника, не только создавая опасность для людей, но и портя дорожное полотно.

Обязанность по строительству новой дороги возлагается на застройщика нового жилого комплекса. По словам представителей компании, соответствующая документация уже направлена в региональное управление архитектуры. Но разрешение пока еще не получено.

- Документы, полученные от компании на разрешение возвращены им на доработку. Необходимо предусмотреть в них наличие тротуара, лежачего полицейского и ливневки, - сообщает региональное управление архитектуры.

В свою очередь, чиновники выступили за остановку строительства многоэтажки, в случае, если в ближайшее время вопрос не сдвинется с мертвой точки. Для решения этой проблемы было предложено компромиссное решение.

- Управлению архитектуры поручено до 21 ноября сформулировать все предложения и замечания к документации по строительству дороги, а застройщику в течение 7 дней устранить их, - сообщает пресс-служба орловского Горсовета.

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