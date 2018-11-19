Сегодня в Орле «тушили» бизнес-центр

Сегодня в Орле, 19 ноября, прошли тактические учения в бизнес-центре «Модус». Экстренные службы отработали действия и навыки при возможном пожаре.

По замыслу учения, загорелось помещение на 4 этаже здания. Огонь стремительно распространялся на соседние площадки. Появился едкий дым. Работники бизнес-центра позвонили в спасательную службу и начали эвакуацию. Но не все сотрудники успели покинуть здание. Несколько человек остались заблокированными внутри центра на разных этажах.

Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Спасатели обнаружили в помещении на четвертом этаже двоих «пострадавших». Используя спасательные капюшоны, их вывели наружу. Для спасения еще двоих человек пожарные подключили подъемник, который позволяет проводить работы на высоте до 50 метров.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

- В результате сильного задымления на четвертом этаже оказались заблокированы люди. Чтобы их спасти, сотрудниками пожарной охраны было развернуто пневматическое прыжковое спасательное устройство. Оно предназначено для спасения людей с высоты до 20 метров. Здесь в качестве статистов выступили два манекена, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В учении участвовали также и сотрудники техногенной группы областной поисково-спасательной службы. Пока пожарные тушили бизнес-центр, они эвакуировали еще двоих пострадавших с помощью специального канатно-спускового устройства. Затем людей передали врачам для оказания помощи и госпитализации. Совместными усилиями пожар удалось потушить в минимальные сроки.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

- В ходе учения были изучены характеристики и особенности здания, проверено обеспечение надежной противопожарной защиты объекта, подготовлены предложения по вопросам организации тушения пожаров, охраны труда личного состава подразделений пожарной охраны и работников бизнес-центра, - отметили в управлении.