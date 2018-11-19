На совещании в администрации Орла чиновники подвели итоги ремонта улично-дорожной сети

На минувшем совещании в городской администрации орловские чиновники подвели итоги ремонта улично-дорожной сети. Так, в 2018 году площадь ремонтируемых дорог увеличилась на 24 %, что составило более 185 тысяч квадратных метров.

- На сегодняшний момент завершены все работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части. Продолжается ремонт пересечений трамвайных путей с автомобильными дорогами, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Напомним, в этом году за счет дополнительных средств регионального Дорожного фонда также удалось отремонтировать улицу 6-й Орловской дивизии, обустроить тротуары на улице Скворцова, парковочные карманы по улице Картукова. К тому же, вместе с проезжей частью были отремонтированы тротуары по улицам Тургенева, Приборостроительной, Максима Горького и Привокзальной.

Кроме того, в текущем году чиновники ужесточили требования к качеству выполненных работ при их приемке у подрядчика. Оплата, соответственно, производится после положительного заключения лабораторных испытаний.

Стоит отметить, что за период апреля – ноября 2018 года в Орле произвели ямочный ремонт асфальтового покрытия автодорог общего пользования. Их площадь превысила 50 тысяч квадратных метров.