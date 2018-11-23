2018-11-24T19:26:36+03:00
Происшествия

Четыре человека погибли в столкновении легковушки с автобусом и фурой под Орлом

Легковая иномарка вылетела на встречную полосу [видео]
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиФото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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Трагическое ДТП произошло сегодняшним вечером, 24 ноября, под Орлом. Легковая иномарка вылетела на полосу встречного движение, где произошло лобовое столкновение с автобусом и фурой. Четыре человека погибли.

По предварительной информации, которую озвучили в УГИБДД,смертельная авария случилась около пяти часов вечера. Водитель за рулем иномарки "Фольксваген Пассат" двигался по автодороге "Орел-Тамбов". На территории поселка Куликовка Орловского района он выехал на встречку.

Фото очевидцев Фото: Соцсети

Фото очевидцевФото: Соцсети

- Произошло столкновение по касательной с пассажирским автобусом "ПАЗ", а затем с большегрузом "Даф". В результате ДТП погибли водитель и трое пассажиров автомобиля «Фольксваген Пассат», - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

После удара фура оказалась в кювете. По словам очевидцев, у легковушки буквально вырвало двигатель, саму машину смяло как консервную банку. На данный момент известно, что в автобусе "Орел-Ливны" находилось 22 пассажира, никто из них не пострадал, также не пострадал и водитель фуры.

- 12 пассажиров автобуса отправлены в г. Ливны дополнительным автобусом «Орел - Ливны». 9 пассажиров убыли с места ДТП попутным транспортом. Спасателями произведена деблокировка погибших из автомобиля, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС Рф по Орловской области.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели. Все обстоятельства ДТП уточняются.

ДТП в Орловском районе с 4 погибшими.Видео "Комсомольской Правды".ДТП 24.11.18 г

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