Четыре человека погибли в столкновении легковушки с автобусом и фурой под Орлом

Трагическое ДТП произошло сегодняшним вечером, 24 ноября, под Орлом. Легковая иномарка вылетела на полосу встречного движение, где произошло лобовое столкновение с автобусом и фурой. Четыре человека погибли.

По предварительной информации, которую озвучили в УГИБДД,смертельная авария случилась около пяти часов вечера. Водитель за рулем иномарки "Фольксваген Пассат" двигался по автодороге "Орел-Тамбов". На территории поселка Куликовка Орловского района он выехал на встречку.

Фото очевидцевФото: Соцсети

- Произошло столкновение по касательной с пассажирским автобусом "ПАЗ", а затем с большегрузом "Даф". В результате ДТП погибли водитель и трое пассажиров автомобиля «Фольксваген Пассат», - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

После удара фура оказалась в кювете. По словам очевидцев, у легковушки буквально вырвало двигатель, саму машину смяло как консервную банку. На данный момент известно, что в автобусе "Орел-Ливны" находилось 22 пассажира, никто из них не пострадал, также не пострадал и водитель фуры.

- 12 пассажиров автобуса отправлены в г. Ливны дополнительным автобусом «Орел - Ливны». 9 пассажиров убыли с места ДТП попутным транспортом. Спасателями произведена деблокировка погибших из автомобиля, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС Рф по Орловской области.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели. Все обстоятельства ДТП уточняются.