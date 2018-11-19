Тридцатилетний орловец до смерти забил пенсионера

В Орле застолье со спиртным в одной из квартир Северного района города закончилась трагедией. Тридцатилетний местный житель в ходе конфликта избил 74-летнего пенсионера. Пожилой мужчина от полученных травм скончался. Подозреваемого в жестоком преступлении удалось задержать по горячим следам.

Тело пожилого горожанина было обнаружено в воскресенье, 18 ноября в квартире многоэтажки. По данным следствия, подозреваемый снимал это жилье вместе со своим пожилым отцом. В тот роковой вечер в ходе распития горячительных напитков произошел конфликт. Орловец накинулся на пожилых мужчин - отца и его 74-летнего товарища. Драка закончилась печально: гибелью от полученных травм одного из оппонентов и госпитализацией второго.

- По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности его смерть, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям по «горячим следам» подозреваемого задержали, ранее мужчина был судим.

Сейчас с ним проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.