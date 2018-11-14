- Ремонт одной полосы моста «Дружба» в Орле закончится к маю 2019 года. Смещение сроков пока не предполагается, - отмечает подрядчик ООО «Региональные газораспределительные сети» (РГС).

По графику, ремонт стороны со стороны Козьего парка планируется завершить в апреле. Движение по новому участку с одновременным перекрытием другой полосы откроется в мае.

Сейчас на мосту идет ремонт крайних опор, демонтаж основного полотна и тротуаров. На днях в Орел также доставили железобетонные балки пролетного строения. Они будут храниться на станции «Лужки» до наступления благоприятных погодных условий. Балки для русловых пролетов изготавливаются.

- Подрядчик пообещал, что не будет забывать об уборке прилегающей территории на период проведения капитального ремонта. Речь идет о русле реки Оки и прибрежной зоны. По словам строителей, площадки строительного мусора вывозятся по мере накопления, рекультивация будет проведена уже после проведения строительно-монтажных работ, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Стоит отметить, что контракт на зимнее содержание моста подрядчик заключит с МУП «Спецавтобаза». Ремонтируемый участок моста будет посыпаться пескосоляной смесью на протяжении всего зимнего сезона.