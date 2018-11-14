2018-11-14T12:12:23+03:00
Общество

Орловские депутаты выразили недовольство работой УКХ

Вице-спикер Облсовета Михаил Вдовин обозначил проблему после нерешенной ситуацией с освещением по улице Чечневой
Ольга СУПОНЕВА
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Народные избранники возмутились работой Управления коммунальным хозяйствомНародные избранники возмутились работой Управления коммунальным хозяйством
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В Орле депутаты выразили недовольство работой Управления коммунальным хозяйством города. Вице-спикер Облсовета Михаил Вдовин отметил, что «в последнее время с УКХ города стало очень сложно выстраивать рабочие отношения».

Такое заявление народный избранник сделал после того, как не разрешилась ситуация с освещением пешеходной дорожки на улице Чечневой в 909-м квартале областного центра. Речь идет об участке, по которому ходит немалое количество людей, но дорожка остается не освещенной.

Михаил Вдовин Фото: соцсети

Михаил ВдовинФото: соцсети

- Вместе с депутатом Горсовета Евгением Шатохиным мы решили объединить средства по программе наказов избирателей и сделать освещение. В апреле мы провели встречу с должностными лицами УКХ и «Орелоблэнерго» по определению объемов работ и подготовке документации. 31 октября, по информации УКХ, конкурсные процедуры завершены, подрядчик определился и приступил к закупке оборудования. Казалось бы, процесс пошел. Но вот 12 ноября выясняется, что подрядчик не может приступить к работам из-за отсутствия согласованной точки подсоединения к электросети, - рассказал Михаил Вдовин на своей официальной странице в соцсети.

Вице-спикер Облсовета отметил, что до сих пор наказ

Так выглядит "освещение" на проблемном участке Фото: соцсети

Так выглядит "освещение" на проблемном участкеФото: соцсети

избирателей не выполнен, добавив, что коллеги с ним солидарны, а «администрации города настало время разобраться в причинах происходящего».

«КП» следит за ситуацией.

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