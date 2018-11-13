Орловский областной суд обязал администрацию Болхова отвести сточные воды от жилой улицы

Орловский суд обязал администрацию Болхова отвести сточные воды от жилой улицы Первомайской. В прокуратуру по данной проблеме пожаловались местные жители. Они рассказали, что уровень проезжей части там выше уровня придомовых территорий домов. Из-за этого фундаменты постоянно подтапливает ливневыми и талыми водами, затрудняется движение по тротуару.

- При планировке и застройке городских и сельских поселений должно предусматриваться создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения, в том числе устранение вредного воздействия на человека факторов среды обитания, - отмечает пресс-служба облсуда.

На этом основании к администрации Болхова был подан иск.Прокурор вынес требование в течение двух месяцев в районе улицы Первомайской оборудовать водоотвод. Суд с аргументами согласился, но увеличил срок работ до полугода.

Администрация с решением не согласилась и обжаловала его в апелляции. Чиновники отметили, что в городе отсутствует централизованная система водоотведения. А, по мнению ответчика, полномочия по их организации лежат на Правительстве Орловской области.

В ответ судебная коллегия указала, что из анализа правовых норм следует, что по общему правилу организовать водоотведение на территории конкретного городского поселения должны органы местного самоуправления данного городского поселения, - пояснили в ведомстве.

Так, решение суда первой инстанции осталось без изменений.