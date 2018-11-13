Орловцев приглашают в московский «Дом Муму»

В рамках юбилейной программы празднования 200-летия нашего земляка состоялось немало интересных событий, охвативших не только Орловскую область, но и вышедших далеко за ее пределы. Ее кульминацией стало создание в Москве целого мемориального архитектурно-музейного тургеневского комплекса на Остоженке, в центре которого оказался Дом-музей Ивана Тургенева.

В мире до этого существовало всего несколько мемориальных музеев нашего земляка - музей-заповедник «Спасское-Лутовиново» в Орловской области и музей-дача Ивана Тургенева в Буживале (Франция). Орловский городской дом семьи Тургеневых, как известно, к сожалению не сохранился.

Именно здесь прожила последние годы своей жизни мать писателя Варвара ПетровнаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

И вот теперь, спустя много десятилетий, состоялось торжественное открытие в Москве мемориального дома-музея Тургенева. Именно здесь прожила последние годы своей жизни мать писателя Варвара Петровна и гостили ее сыновья – Иван и Николай. Здесь же происходили и события, описанные Тургеневым в повести «Муму».

В музее на Остоженке есть экспонаты, привезенные из орловских музеевФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

То, что дом на Остоженке, после стольких испытаний историей и активного градостроительства сохранился, можно назвать чудом. Находясь в центре Москвы, он долгое время был коммунальным домом, затем конторой Главспортпрома, коммерческим офисом. Ситуацию изменило передача здания в 2007 году в ведение Государственного музея Пушкина. И уже спустя несколько лет, в 2009 году, здесь была размещена временная экспозиция «Москва. Остоженка. Тургенев».

Открытие музея в Москве стало кульминацией празднования юбилея писателя-орловцаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Как признались сотрудники музея, без межмузейного сотрудничества это было бы не возможно. Большую помощь и поддержку в сборе тургеневской коллекции оказали орловские коллеги из музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» и Орловского объединенного литературного музея Тургенева.

В юбилейный же год музей был полностью отреставрирован, значительно обновлена и экспозиция.

В доме на Остоженке Тургенев жил еще совсем молодым человеком, который только-только закончил обучение и не был еще известен широкой публике, делая свои первые серьезные литературные шаги.

Залы музея расскажут о жизни и творчестве Ивана СергеевичаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Именно это дало повод отойти от «классического», стереотипного образа Тургенева из школьного учебника и показать еще таким, каким он был в ту самую пору. В результате Мемориальный архитектурно-музейный комплекс пополнился непривычным памятником молодого Тургенева. Создан он был Народным художником России Сергеем Казанцевым на благотворительные средства.

«Дом Муму» - ласково называют москвичи дом-музей Тургенева на Остоженке. В обновленном архитектурно-музейном комплексе нашлось место и для этой маленькой собачки, любимице глухонемого Герасима, а один из залов музея полностью посвящен этой драматичной истории.

Несмотря на то, что музей Тургенева на Остоженке еще совсем молод по музейным рамках, в нем хранится 1500 подлинных мемориальных экспонатовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Несмотря на то, что музей Тургенева на Остоженке еще совсем молод по музейным рамках, в нем хранится 1500 подлинных мемориальных экспонатов. Есть среди них и мемории, привезенные из орловских музеев.

КОГДА? ГДЕ?

Адрес: Москва, ул. Остоженка, дом 37/7 (станция метро «Парк культуры»)

Музей открыт ежедневно c 10:00 до 18:00

Выходные дни: понедельник, последняя пятница месяца

По четвергам музей работает с 13:00 до 21:00

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