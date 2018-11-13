Орловские спасатели вызволили тонущую женщину из пруда. Оперативность и профессионализм сотрудников пожарно-спасательной части поселка Кромы помогли спасти человеческую жизнь – сейчас состояние женщины медики оценивают как стабильное.

Все случилось в поселке Кромы накануне, 12 ноября. В пожарно-спасательную часть райцентра около пяти часов вечера позвонила свидетельница происшествия с сообщением: в местном пруду находится женщина. От ПСЧ до водоема – около километра. Начальник караула Алексей Котов и водитель Вадим Набоков сели в легковушку и помчались к пруду.

На момент прибытия спасателей 58-летняя женщина находилась примерно в 20 метрах от берега. Признаков жизни она практически не подавала.

- Раздумывать времени не было, Вадим быстро разделся и прыгнул в воду, взяв с собой спасательную веревку. Вода уже холодная и человек быстро теряет силы в ней, даже если пытается спастись. Буквально в течение минуты мы вытащили женщину на берег, она была без сознания, - рассказал начальник караула ПСЧ-25 Алексей Котов.

До приезда кареты «скорой» спасателям удалось реанимировать тонувшую. Через несколько минут ее дыхание восстановилось, подоспели медики и женщину передали на их попечение. Ее жизни ничего не угрожает.

-Хорошие ребята, ответственные, смелые, даже на доске почета нашей пожарно-спасательной части оба находятся. Горжусь ими, молодцы! - поделился начальник ПСЧ-25 по охране п. Кромы и Кромского района Орловской области Александр Усиков.