2018-11-13T11:11:29+03:00
Общество

Орловские спасатели вызволили тонущую женщину из пруда

Сейчас состояние спасенной врачи оценивают как стабильное
Ольга СУПОНЕВА
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Алексей Котов и Вадим Набоков. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиАлексей Котов и Вадим Набоков. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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Орловские спасатели вызволили тонущую женщину из пруда. Оперативность и профессионализм сотрудников пожарно-спасательной части поселка Кромы помогли спасти человеческую жизнь – сейчас состояние женщины медики оценивают как стабильное.

Все случилось в поселке Кромы накануне, 12 ноября. В пожарно-спасательную часть райцентра около пяти часов вечера позвонила свидетельница происшествия с сообщением: в местном пруду находится женщина. От ПСЧ до водоема – около километра. Начальник караула Алексей Котов и водитель Вадим Набоков сели в легковушку и помчались к пруду.

На момент прибытия спасателей 58-летняя женщина находилась примерно в 20 метрах от берега. Признаков жизни она практически не подавала.

- Раздумывать времени не было, Вадим быстро разделся и прыгнул в воду, взяв с собой спасательную веревку. Вода уже холодная и человек быстро теряет силы в ней, даже если пытается спастись. Буквально в течение минуты мы вытащили женщину на берег, она была без сознания, - рассказал начальник караула ПСЧ-25 Алексей Котов.

До приезда кареты «скорой» спасателям удалось реанимировать тонувшую. Через несколько минут ее дыхание восстановилось, подоспели медики и женщину передали на их попечение. Ее жизни ничего не угрожает.

-Хорошие ребята, ответственные, смелые, даже на доске почета нашей пожарно-спасательной части оба находятся. Горжусь ими, молодцы! - поделился начальник ПСЧ-25 по охране п. Кромы и Кромского района Орловской области Александр Усиков.

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