2018-11-12T14:19:56+03:00
Общество

Орловские активисты добились улучшения подачи тепла и горячей воды в многоквартирные дома

Температура повысилась до уровня ГОСТа
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловские активисты добились улучшения подачи тепла и горячей воды в многоквартирные домаОрловские активисты добились улучшения подачи тепла и горячей воды в многоквартирные домаФото: Архив "КП"
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В многоквартирных домах Орла улучшилась подача тепла и горячей воды. Этого удалось добиться орловцам после обращения к активистам ОНФ. Теперь температура в радиаторах повысилась до уровня ГОСТа. Горячее стала и вода.

- По вопросу несоответствия температуры теплоносителя в системах отопления установленным требованиям мы направили обращение в управление жилищной инспекции, - рассказали в пресс-службе ОНФ по Орловской области.

Напомним, по данной проблеме орловцы стали обращаться еще в октябре текущего года. Вопрос об отоплении волновал жильцов домов № 131, № 139, № 141 по улице Комсомольской, № 14 и № 16 по улице Латышских стрелков,

№ 21 и № 23 по Молодогвардейскому переулку и переулку Речному, 46. Там система нагрева работала так, что ее подача начиналась только после слива огромного количества холодной воды из системы.

По словам активистов, фактически жильцы оплачивали по счетчикам учета горячего водоснабжения холодную воду. Также по указанным адресам горячая вода периодически отключалась ночью.

- Граждане оплачивают коммунальные услуги для проживания в комфортных условиях. На практике получается, что подрядная организация, осуществляющая подачу тепла, не следит за температурой. Жилищной инспекции необходимо чаще устраивать проверки и держать данный вопрос на контроле, - подчеркнули активисты.

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