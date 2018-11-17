Орловский участковый Василий Исайкин: «На службе случаются вещи поинтереснее чем в кино»

В отдел полиции по Орловскому району «Комсомолка» приехала накануне знаковой даты – 17 ноября участковые отмечают свой профессиональный праздник. Однако атмосфера здесь царит сугубо рабочая: постоянно звонят телефоны, а входные двери райотдела остаются закрытыми не дольше минуты. Здесь нас встречает Василий Исайкин, капитан полиции, старший участковый уполномоченный.

- Ну, что вам рассказать?- спрашивает Василий.

- Мы хотим знать все о вашей службе! – отвечаем мы.

В органах внутренних дел Исайкин работает уже 12 лет. В послужном списке разные должности, участковым же он трудится на протяжении последних двух лет. В административный участок, обслуживаемый полицейским, входит часть Пахомовского сельского поселения, а также сп Масловское и Спасское Орловского района. Народу здесь живет около пяти тысяч и с каждым Василий знаком лично. Прямиком на участок мы и направляемся, запрыгнув в «УАЗик».

На прием люди приходят с абсолютно разными вопросамиФото: Ольга СУПОНЕВА

- Почему участковый? Работа, наверное, не благодарная? – интересуюсь по дороге у полицейского.

- С детства хотел. Я сам из деревни, по соседству жил наш участковый милиционер, вот он для меня всегда был примером, так что, как говорится, со школьной скамьи решил служить закону, людям помогать, - отвечает Василий.

«УАЗик» выезжает за город и за перечеркнутой табличкой «Орел» начинается участок Исайкина. Сразу вспоминается герой Сергея Безрукова милиционер Кравцов из сериала «Участок», помогавший людям в российской глубинке. Однако тут ситуация другая: в деревнях, расположенных близко к городу, как грибы повырастали коттеджи в несколько этажей за двухметровыми заборами.

- Наверное в современных реалиях нельзя говорит о специфике работы в сельской местности? – спрашиваю у Исайкина.

- Можно. В деревнях и сейчас люди другие. Более открытые и контактные. С ними проще общаться, - говорит полицейский.

-Такие коттеджи здесь, деревней назвать сложно. Наверное, в этих домах конфликтов не бывает? – продолжаю «допрос».

- Случается всякое. Возникают проблемы и в богатых семьях. Да и это только малая часть участка, так живут в основном простые люди, деревенские, - говорит Василий.

Сворачиваем с трассы на прилегающую дорогу. Конечно, не могу не спросить про вышеупомянутый сериал:

- Ну а в вашей работе бывает как в кино, как у Сережи Безрукова?

Василий улыбается:

- На службе случаются вещи интереснее чем в кино – хоть сейчас начинай записывать. А так, конечно в «Участке» очень многое сходно с реальной служебной деятельностью: и персонажи и некоторые способы получить информацию.

Профилактика преступлений - важная часть работы участковыхФото: Ольга СУПОНЕВА

Впрочем, подобные персонажи встречаются нам по пути. «УАЗик» тормозит. По дороге идет женщина, Исайкин окликает ее, дама подходит к полицейскому автомобилю.

- Ну что Макарова (фамилия изменена из этических соображений – ред.), не пьешь? - грозно спрашивает Василий.

- Не пью Василий Николаевич! – рапортует собеседница. – И муж не пьет.

«УАЗ» трогается, едем дальше. Василий спрашивает:

- Как думаешь, сколько ей лет?

Прикидываю, что даме чуть-чуть за сорок и правильный ответ выбивает из колеи: ей всего 27.

Такие вещи делает с людьми пристрастие к спиртному. Горячительные напитки становятся причиной большого количества конфликтов, некоторые из них заканчиваются весьма плачевно.

- Почему же они пьют? Работы нет на селе?– спрашиваю у собеседника.

- Если человек труда не боится и хочет жить нормально, он всегда работу найдет. Бездельников и в городе хватает. Алкоголизм – это болезнь, с людьми, злоупотребляющими спиртным я регулярно общаюсь, многие закодировались, кто-то исправляется, а кто-то так и идет по этой пагубной дорожке. В голову ведь человеку не залезешь, не вложишь понятия о том, как правильно.

Люди Исайкина знают хорошоФото: Ольга СУПОНЕВА

Мы подъезжаем к администрации Пахомовского сельского поселения. Здесь участковый проводит прием граждан: общается, устраивает очные ставки, принимает заявления, опрашивает.

Люди приходят к Василию с разными проблемами. Как отмечает полицейский, важно очень внимательно их выслушать, поговорить по душам. Например, бывают закоренелые конфликты, которые передаются из поколения в поколение. Ходят два соседа, дуются друг на друга, гадости мелкие делают один другому. А откуда у их ссоры ноги растут – и сами не помнят. Так что для участкового очень важно быть проницательном и иметь навыки психолога.

После приема граждан отправляемся на деревенскую площадь. Здесь у местных – центр. Тут и магазины, и клуб, и небольшой сквер. Участковый вручает людям памятки: они призваны уберечь от мошенников. Кстати, на участке Василия пока таковых не было. Каждый, кто получает памятку, благодарит участкового, задает личные вопросы, желает хорошего дня. Люди ему улыбаются.

- Видно, что граждане вам доверяют. Как такого добиться? – спрашиваю у полицейского.

И получаю простой ответ:

- Быть честным и помогать, с отдачей выполнять свою работу. Приятно, когда люди говорят спасибо, сразу понимаешь, что все это – не зря.

Василий Исайкин: "Работа в сельской местности отличается от работы в городе"Фото: Ольга СУПОНЕВА

- Можете вспомнить конкретный случай, которой, так сказать, запал в душу?

Василий говорит, что такой случай есть. В конце прошлого года в составе следственно-оперативной группы полицейский выехал на кражу со строящегося аграрного объекта. Неизвестный похитил стройматериалы на крупную сумму, продолжать строительство оказалось невозможным. Тогда уже лежал снег и полицейские при осмотре территории обнаружили следы обуви, которые привели их к следам, оставленным автомобилем.

- Мы предположили, что на этой машине предполагаемый вор и вывез краденное. На вскидку по следам поняли, автомобиль – «Нива». Пошли по следам машины пешком. Через несколько километров уткнулись в одну из деревень, опросили местных, узнали, у кого тут есть «Нива». Оказалось – ни у кого, - рассказывает участковый.

Однако зацепка все же нашлась. У одного из домов полицейские обнаружили след от того самого протектора. Они пообщались с хозяином дома и выяснили, что накануне к нему заезжал в гости знакомый – житель соседней деревни. Полицейские связались с мужчиной и попросили приехать в отдел полиции. Однако подозреваемый догадался, что следы от авто могут его выдать и сменил шины! Сначала он отрицал свою причастность, но в процессе разговора сознался в краже. Он раскаялся, стройматериалы вернули на объект.

- Вот тогда бригадир обворованного участка очень нас благодарил. Стройку продолжили.

Люди всегда могут обратиться к Василию за помощью по мобильному телефонуФото: Ольга СУПОНЕВА

После встречи с местными жителями, приема граждан и профилактических бесед мы снова садимся в «УАЗик».

- Сейчас в деревнях жизнь потише, - рассказывает на обратном пути участковый. – Больше всего преступлений происходит в летний период.

Так, весной соседи не могут поделить землю, летом жизнь кипит из-за приезда дачников – тут тоже появляются разные конфликты, часто, бытовые, ну а осенью, когда деревенские дома пустеют и народ возвращается в города, активизируются дачные воры.

- Как же удается за всем уследить? - удивляюсь я.

- За всем чисто физически не уследишь. Людей несколько тысяч, площадь участка большая, но я всегда на связи, граждане могут обратиться на мобильный в любое время дня и ночи, да и профилактика играет немалую роль. Стараемся, - говорит участковый.

И тут назревает резонный вопрос:

- А как же семья относится к такой занятости и непростой работе?

- Жена молодец, поддерживает, ждет со службы. У нас несколько месяцев назад сынишка родился, стараюсь редкие свободные дни с близкими проводить.

- А вот вырастет сын, захочет быть полицейским, что скажете?

- Это будет его выбор. А служить закону – выбор хороший.