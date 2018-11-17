Контрафактную водку готовил орловец в специально оборудованном гараже

Итоги 10-дневной акции «Алкоголь» в Орловской области подвели оперативники. При проведении мероприятий стражи порядка обнаружили место производство контрафактного алкоголя, причастным к которому оказался местный житель.

Производство водки орловец наладил в специально оборудованном гараже. Там полицейские обнаружили станок для укупорки водочных бутылок пробками, 253 литра готового алкоголя, 375 литров спирта, этикетки с наименованиями водки, а также 2 ящика с пробками. Поддельные Федеральные специальные марки были наклеены на 14 бутылках.

- Продукцию направили на исследование в экспертно-криминалистический центр, чтобы проверить ее на опасность для жизни и здоровья при употреблении, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

По результатам проверки материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

В целом, за время профилактических мероприятий уголовные дела за незаконную реализацию алкоголя были возбуждены в отношении троих местных жителей. Было составлено 48 административных протоколов. Из незаконного оборота изъято 658 литров готовой спиртосодержащей продукции и 375 литров спирта.