2018-11-18T22:26:46+03:00
Происшествия

Два человека погибли и четверо покалечились в ДТП на орловской трассе

Среди пострадавших в столкновении "Лады Ларгус" и "Лады Гранта" двое несовершеннолетних
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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На орловской трассе в ДТП погибли два человека. Трагедией обернулось столкновение двух отечественных авто: "Лады Ларгус" и "Лады Гранта".

Предварительную информацию об аварии сообщили "КП" в пресс-службе регионального УМВД. Происшествие случилось в районе 170 километра автодороги "Орел-Калуга" в Болховском районе, примерно в 16:40 дня воскресенья, 18 ноября. За рулем "Ларгуса" находился 62-летний мужчина, за рулем "Гранты" женщина сорока лет.

- В результате аварии погибли 69-летний пассажир "Ларгуса" и 35-летняя пассажир "Гранты". Также в аварии пострадал водитель "Ларгуса" и трое пассажиров "Гранты": две тринадцатилетние девочки и 62-летняя женщина, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте аварии продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции и спасатели. Полицейским предстоит установить причины, по которым произошла трагическая авария.

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