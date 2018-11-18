Два человека погибли и четверо покалечились в ДТП на орловской трассе

На орловской трассе в ДТП погибли два человека. Трагедией обернулось столкновение двух отечественных авто: "Лады Ларгус" и "Лады Гранта".

Предварительную информацию об аварии сообщили "КП" в пресс-службе регионального УМВД. Происшествие случилось в районе 170 километра автодороги "Орел-Калуга" в Болховском районе, примерно в 16:40 дня воскресенья, 18 ноября. За рулем "Ларгуса" находился 62-летний мужчина, за рулем "Гранты" женщина сорока лет.

- В результате аварии погибли 69-летний пассажир "Ларгуса" и 35-летняя пассажир "Гранты". Также в аварии пострадал водитель "Ларгуса" и трое пассажиров "Гранты": две тринадцатилетние девочки и 62-летняя женщина, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте аварии продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции и спасатели. Полицейским предстоит установить причины, по которым произошла трагическая авария.