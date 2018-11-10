2018-11-10T14:15:24+03:00
Общество

В сельских ФАПах Орловской области устранят нарушения

Они были построены более двух десятков лет назад и требуют ремонта
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта ОНФФото с сайта ОНФ
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Департамент здравоохранения Орловской области начал работу по устранению недостатков в сельских фельдшерско-акушерских пунктах. Меры были прияты после последнего мониторинга медучреждений активистами ОНФ в населенных пунктах с численностью населения до 2-х тысяч человек.

Активисты отметили, что практически все ФАПы были построены более двух десятков лет назад. Сейчас они требуют ремонта.

После мониторинга в медучреждения стали закупать необходимое оборудование, медикаменты и расходные материалы. ФАПы в селе Фатнево Болховского района и поселке Ясная Поляна Урицкого района включили в план по проведению капитального ремонта. Главврачу Болховской ЦРБ было дано поручение о соблюдении режима работы пальчиковского и кобылинского ФАПов, а также об установке вывески на ямском ФАПе. В подзаваловской врачебной амбулатории в Урицком районе идет поиск врача.

- На сегодняшний момент наши активисты проверили медучреждения еще не во всех районах Орловской области. В ближайшие месяцы мониторинг будет продолжен. Будем держать ситуацию на контроле, продолжая работать с интерактивной «Картой доступности медпомощи» medkarta-onf.ru в рамках проекта ОНФ «Народная оценка качества», – отметили в пресс-службе ОНФ по Орловской области.

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