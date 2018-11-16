После сельхоз-ярмарки в Орле пропали мужчина и женщина

В Орле после сельскохозяйственной ярмарки загадочно пропали мужчина и женщина. 3 ноября они уехали на своем автомобиле и с тех пор их местонахождение неизвестно.

За помощью в поиске к жителям региона обратились полицейские и представители СКР. Разыскивают пропавших и волонтеры. Известно, что 3 ноября текущего года 54-летняя женщина и 45-летний мужчина посетили выставку-ярмарку, проходившую на территории аэропорта в Орле. Приехали они на автомобиле «ВАЗ 2114» с тульскими номерами А 897 ХУ 71 RUS, на нем же и покинули ярмарку. Больше по месту жительства мужчина и женщина не появились.

Региональным СК проводится доследственная проверка.

- В настоящее время проводятся необходимые поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавших граждан. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

К жителям региона обратились полицейские. Они просят всех, у кого есть записи видеорегистраторов или другая информация о местонахождении указанного автомобиля обратиться по телефонам 55-11-12, 54-35-95 или лично в Управление уголовного розыска УМВД Росси по Орловской области по адресу: г. Орёл ул. Русанова д. 43а.

Поиски продолжаются. «КП» следит за ситуацией.