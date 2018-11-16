2018-11-16T10:42:03+03:00
Происшествия

После сельхоз-ярмарки в Орле пропали мужчина и женщина

Из облцентра они уехали на своем автомобиле и с тех пор их местонахождение неизвестно
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: "Лиза Алерт" ОрелФото: "Лиза Алерт" Орел
Изменить размер текста:

В Орле после сельскохозяйственной ярмарки загадочно пропали мужчина и женщина. 3 ноября они уехали на своем автомобиле и с тех пор их местонахождение неизвестно.

За помощью в поиске к жителям региона обратились полицейские и представители СКР. Разыскивают пропавших и волонтеры. Известно, что 3 ноября текущего года 54-летняя женщина и 45-летний мужчина посетили выставку-ярмарку, проходившую на территории аэропорта в Орле. Приехали они на автомобиле «ВАЗ 2114» с тульскими номерами А 897 ХУ 71 RUS, на нем же и покинули ярмарку. Больше по месту жительства мужчина и женщина не появились.

Региональным СК проводится доследственная проверка.

- В настоящее время проводятся необходимые поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавших граждан. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

К жителям региона обратились полицейские. Они просят всех, у кого есть записи видеорегистраторов или другая информация о местонахождении указанного автомобиля обратиться по телефонам 55-11-12, 54-35-95 или лично в Управление уголовного розыска УМВД Росси по Орловской области по адресу: г. Орёл ул. Русанова д. 43а.

Поиски продолжаются. «КП» следит за ситуацией.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Банк УРАЛСИБ запустил сервис мониторинга расчетов по внешнеторговым контрактам в системе Клиент-Банк
На выходных в Орле ожидается небольшой снег и переменная облачность
Почти 12 лет отсидит орловец, задушивший женщину бельевой веревкой
Сегодня в Орле пройдет финал конкурса "Умник-2018"
В Орловской области подводят итоги сбора урожая
За прошедшие сутки на орловских дорогах никто не пострадал
На выставку "Сокровища старого пирата" приглашает орловский театр
В детском лагере «Орловчанка» незаконно вырубили дубы и липы
В Орле в рамках программы ремонта приняли все дворы
За убийство своего брата орловец сядет в тюрьму на 10 лет
Полсотни елок нарядят в Орле к новому году
За неделю в Орле обнаружили семь нарушений в области транспортных перевозок
Орловские росгвардейцы показали свой профессионализм
«Бунинка» продолжает рассказывать орловцам о юбилейных датах Великой Отечественной войны
24 торговые точки Орловщины незаконно продавали алкоголь
Орловцы увидят произведения польских мастеров в Музее изобразительных искусств