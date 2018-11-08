2018-11-08T14:02:44+03:00
Общество

Как орловцам отметить день рождения Тургенева

«КП» публикует программу праздничных мероприятий, которые пройдут 9 ноября
Ольга СУПОНЕВА
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На Орловщине - родине писателя - пройдет череда праздничный событий в юбилей Ивана СергеевичаНа Орловщине - родине писателя - пройдет череда праздничный событий в юбилей Ивана СергеевичаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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9 ноября Орловщина отметит двухсотый день рождения Иван Сергеевича Тургенева. «КП» публикует программу праздничных мероприятий, которые состоятся в областном центре.

В 10 утра в сквере возле Государственного литературного музея имени Ивана Тургенева начнётся праздничная программа «Тургеневская осень». Гостей ожидают фотовыставка, выставка старинных самоваров, экспозиция произведений народного искусства и художественных промыслов Орловщины, выступят лучшие орловские творческие коллективы и солисты. Кроме того, на празднике орловцы смогут принять участие в народных играх и забавах.

Утром литературные праздники ждут и юных читателей: в 10:30 начнется час громкого чтения «Сказки Тургенева» в филиале библиотеки №6 по улице Силикатной, в 11:00 – в библиотеке Рубцова состоится встреча «Художественный мир Тургенева».

В 12 часов в гости ждет Детский парк – здесь пройдет открытие выставки и награждение победителей конкурса детских рисунков «Герасим и Му-му».В полдень горожан ждет еще одно событие – это акция акция «Цветы Тургеневу», которая пройдет на Тургеневском бережке.

В 13:00 состоится открытие выставки «Образ Родины - IV» в Орловской детской школе искусств и ремесел. В это же время в гости приглашает и библиотека Тургенева – тут орловцев ждет день писателя-юбиляра «Тургенев – писатель на все времена».

В 16:00 горожан приглашают на праздничный концерт посвященный 200-летию писателя в Орловский театр имени Тургенева. В это же время в городском парке начнется литературно-музыкальный салон «Как хороши, как свежи были розы…».

А в 19 часов состоится премьера спектакля «Дневник Лаврецкого» в театре «Русский стиль».

Также в течение всего дня можно будет посетить музей-заповедник «Спасское-Лутовиново» - он проводит День открытых дверей, экскурсии по литературной экспозиции «Русский европеец» и интерактивные программы в этнографической экспозиции «Крестьянская изба».

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