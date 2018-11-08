Орловцы смогут пообщаться с членами Союза писателей России

СЕГОДНЯ 11:30 2018-11-08T11:20:51+03:00

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В пятницу, 9 ноября, в областной библиотеке имени Бунина состоится творческая встреча с членами Союза писателей России: Николаем Ивановым, Николаем Старченко и Александром Бобровым.

- Николай Иванов известен как военный корреспондент. Писатель побывал во многих «горячих точках» мира, участвовал в военных операциях вместе с героями своих репортажей. Одним из самых трагических впечатлений Николая Иванова за период военных командировок стал плен у чеченских боевиков. О том, что ему довелось пережить, он описал в книге «Вход в плен свободен, или Расстрелять в ноябре». Николай Старченко – автор десяти книг художественной прозы и двухтомника избранных произведений. Он является основателем первого в России журнала о природе для семейного чтения «Муравейник». Александр Бобров - московский поэт. Он является автором 50-ти книг стихов, песен, пародий, путевой прозы и публицистики, 10-ти учебных пособий для будущих журналистов, - рассказали «КП» работники библиотеки.

На творческой встрече известные писатели расскажут о своем творческом и профессиональном пути и поделятся дальнейшими планами. Украсит вечер музыкальное выступление творческих коллективов и эстрадных исполнителей Орловского Городского центра Культуры.

Кроме того, сотрудники библиотеки подготовили для всех гостей выставку «Литературные встречи» и мультимедийные слайды о жизни и творчестве трех приглашенных писателей.

Встреча начнется в 14 часов.

Адрес: улица Максима Горького, 43.