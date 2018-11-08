Лучшие художники России предоставят свои произведения для орловчан

СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-08T10:54:09+03:00

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В дни празднования 200-летнего юбилея со дня рождения Ивана Тургенева в Орле откроется Всероссийская художественная выставка произведений лучших художников России «Образ Родины». Экспозиция разместится на 9-ти городских площадках. На ней будут представлены произведения мастеров живописи, скульптуры и графики из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Тамбова, Смоленска, Ярославля, Тулы, Владимира, Сергиева Посада и Орла.

В Орел свои работы привезут народный художник России, действительный член академии РАХ и председатель СХ России, скульптор Андрей Ковальчук, а также народные художники России Алексей Суховецкий, Валерий Полотнов, Сергей Гавриляченко, Геннадий Намеровский и ряд других выдающихся творцов страны.

Ввиду открытия Всероссийской художественной выставки в Орле пройдет ряд мероприятий. Так, с 11 утра 9 ноября в Орловской детской школе изобразительных искусств и народных ремесел состоится пресс-конференция. Часом позже, в полдень, участники торжества возложат цветы к памятнику Ивна Тургенева. Само открытие выставки пройдет в час дня в Орловской детской школе изобразительных искусств и народных ремесел, а ее продолжение будет в Выставочном зале Орловской региональной организации СХРв 15 часов. Осмотр остальных площадок экспозиции запанирован на 16:00.

Полный список девяти выставочных площадок:

1. Выставочные залы Орловской детской художественной школы искусств и ремёсел (улица Карачевская, 61);

2. Выставочный зал Орловской организации СХ России (улица 2-я Посадская, 26);

3. Выставочная площадка Орловского государственного академического театра имени Тургенева (площадь Ленина, 2);

4. Выставочная площадка Администрации города Орла (Пролетарская Гора, 1);

5. Выставочные залы Орловского Краеведческого музея (улица Гостиная, 2);

6. Выставочный зал Детско-юношеского фотохудожественного центра «Ракурс» (переулок Почтовый, 8);

7. Выставочная площадка Орловского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ(Бульвар Победы, 5А);

8. Выставочная площадка Орловской областной библиотеки имени Бунина (улица Максима Горького, 43);

9. Выставочный зал Орловского Художественного училища имени Мясоедова (улица Матросова, 3).