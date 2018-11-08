Суд вернул право сироты на получение жилья по месту проживания в Орле

СЕГОДНЯ 10:50 2018-11-08T10:40:49+03:00

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Орловский областной суд вернул право сироты из Верховского района на получения жилья по месту проживания в Орле. Девушка в полуторогодовалом возрасте осталась без попечения родителей и была направлена в Детскую деревню «SOS-Лаврово». При этом местная администрация специальным постановлением сохранила за ребенком право проживания в жилом помещении в деревне Среднее.

Четыре года назад девочку поставили на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении и включили в список детей-сирот, имеющих право на благоустроенное жилое помещение в Верховском районе. После поступления в Орловский реставрационно-строительный техникум девушка обратилась в администрацию с заявлением о предоставлении ей жилого помещения по месту своего жительства, то есть в Орле. Однако в принятии на учет ей было отказано из-за того, что она уже стоит в очереди на получение жилья в Верховском районе. Тогда сирота обратилась в суд.

- По материалам дела с 1999 года девушка не проживала в Верховском районе, до 2014 года она жила в селе Лаврово. Жилое помещение, закрепленное за ней в Верховском районе, было разрушено и стало непригодным для проживания. После поступления в техникум с 2014 года сирота постоянно проживает в Орле. Другого места для проживания у нее нет, следовательно, по закону ей положено право на обеспечение жильем в Орле, - сообщает пресс-служба орловского облсуда.

Суд обязал администрацию поставить девушку на учет детей-сирот, имеющих право на предоставление благоустроенных жилых помещений, и предоставить ей по договору найма жилье на состав семьи из 1 человека.