Орловские чиновники будут учитывать мнения горожан при создании списка объектов дорожного ремонта на грядущий год

СЕГОДНЯ 09:40 2018-11-08T09:43:21+03:00

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В программу «Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети» на будущий год включат участки, которые вызывают нарекания у орловцев. При создании списка будут учитываться мнения местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, например, по словам жителей дома № 8 по улице 8 Марта, в их дворе из-за регулярного подъезда грузовиков образовалась яма. Внимание орловских чиновников горожане также постарались привлечь к перекрестку улиц 60 лет Октября и Горького, а также тротуаров по четной стороне улицы Горького; съездов с улицы 4-й Курской к дому № 12 по улице Новосильской и у «Дома Серебренниковых» по улице Комсомольской.

В свою очередь, асфальта на тротуаре на улице Латышских стрелков почти не осталось. Он нуждается в ремонте, так как рядом расположены детские сады № 48 и № 66, гимназия № 34, лицей № 28, спортивная школа и колледж. Аналогичная проблема есть и вблизи домов № 12 и № 14 по улице МОПРа.

Участились жалобы орловчан и на трамвайные переезды. В частности, речь идет о пересечении улицы Пушкина с улицами 1-й, 2-й, 3-й Курскими, со Старо-Московской. Многие жители частного сектора также страдают из-за отсутствия асфальта. Например, на улицах Минской и Энгельса людям приходится ходить по проезжей части в межсезонье.

По обещаниям чиновников, в 2019 году будет решена проблема въезда в микрорайон «Болховский». В ближайшее время будут рассмотрены предложения по стоимости и срокам разработки проекта и документации на этот объект. На этом месте уже убрали «островок безопасности», чтобы обеспечить движение транспорта в обе стороны. Но все же пока ситуация остается сложной.