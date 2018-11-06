Дмитрий Державин возглавит объединенный бизнес ВТБ в Орловской области

6 Нояб. 16:35 2018-11-06T16:35:58+03:00

Дмитрий Державин с 1 января 2019 г. будет назначен управляющим ВТБ в Орловской области в связи с объединением региональной корпоративной и розничной сетей

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На своем посту он будет отвечать за развитие обоих направлений бизнеса в регионе.

Создание объединенной региональной сети - очередной шаг в процессе интеграции банков Группы ВТБ. Использование лучших практик, синергетический эффект за счет объединения розничной и корпоративной сетей позволит выстроить более эффективную систему управления в регионах присутствия, обеспечит рост бизнеса и повышение качества обслуживания клиентов.

Дмитрий Державин родился в Орле. Окончил Орловскую банковскую школу Центрального банка РФ по специальности «Банковское дело», а также Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит». В банковском секторе — с 1996 года. В Группу ВТБ пришел в 2008 году на должность управляющего операционным офисом банка в Орле.

Перед руководителем объединенного бизнеса стоят задачи по укреплению позиций банка в регионе. Дмитрий Державин обладает большим опытом, что позволит ВТБ под его руководством выйти на новый качественный уровень работы с клиентами.