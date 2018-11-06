2018-11-06T15:19:39+03:00
Общество

Орловцев приглашают в поход по местам, связанным с жизнью и творчеством Ивана Тургенева

Пеший пробег по подсчетам экскурсоводов составит около 16 километров
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцев приглашают в поход по местам, связанным с жизнью и творчеством Ивана ТургеневаОрловцев приглашают в поход по местам, связанным с жизнью и творчеством Ивана ТургеневаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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10 ноября жителей Орла и Орловской области приглашают в пеший поход по метам, связанным с жизнью и творчеством Ивана Тургенева.

Маршрут стартует со станции «Бастыево», где стоит бюст писателя. Далее экскурсанты отправятся в село Богослово. Сегодня оно заброшено, но летом 1861 года на этом месте должна была состояться дуэль Льва Толстого и Ивана Тургенева. Здесь же, на старинном погосте покоится прах Мардария Милюкова, соседа Тургенева, моряка, путешественника и участника Трафальгарской битвы. Экскурсия заведет участников и в деревни Кукуевка и Меркулово. Финальной точкой станет Колодец Бирюка, облагороженный источник, окруженный лесом, откуда брал воду лесник Фома из рассказа Тургенева «Бирюк» из цикла «Записки охотника».

По завершению маршрута, экскурсанты уедут автобусом из Спасского-Лутовиново во Мценск, оттуда – в Орел.

Место встречи для начала экскурсии назначено под часами железнодорожного вокзала станции Орел в 8:05. Отправляться в путь участники будут электричкой «Орел-Тула» в 8:25.

По предварительным замерам экскурсоводов, пеший пробег должен составить около 16 километров. Обувь и одежда должны быть удобными и по погоде. Каждый запасает на себя провизию. На привале будет общий стол.

Путешествие состоится в любую погоду.

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