«Утром деньги, вечером стулья»: в орловском театре состоялась яркая премьера

СЕГОДНЯ 10:57 2018-11-04T11:01:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Орловский театр «Свободное пространство» порадовал горожан и гостей региона яркой премьерой. Вечером пятницы, 2 ноября, на сцене театра развернулась красочная и необычная постановка «Фокстрот 12-ти стульев».

Действие началось еще до начала премьеры. Гости «Свободного пространства» перенеслись в атмосферу тридцатых годов XX века: оформление в духе эпохи, газетчики-зазывали с «Театральной правдой», советский червонцы как ходовая валюта, баранки и петушки на палочке и, конечно, буфет.

Ильф и Петров собственной персонойФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Три звонка и танцевально-пластическая фантазия по мотивам романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». В постановке режиссера Олега Николаева она стала новым прочтением знаменитого произведения. Зрители «Свободного пространства» в вечер премьеры не просто познакомились с необычной его интерпретацией, но и стали свидетелями его создания: Ильф и Петров, воплощенные актерами театра, предстали на сцене.

А дальше – полет фантазии. Подобно немому кино, только цветному и яркому, в танце, на сцене, родилась книга, была по-новому пересказана знакомая и многими любимая история – со всеми присущими ей иронией и задором.

Постановка режиссера Олега Николаева стала новым прочтением знаменитого произведенияФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Отметим, что это не первое сотрудничество заслуженного артиста Украины Олега Николаева с орловским театром. Зрителями «Фокстрот 12-ти стульев», оказался встречен на ура. Не пропустите следующие спектакли!

Зрители приняли фокстрот на ура!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

КОГДА, ГДЕ?

Повторный показ состоится 29 ноября и 14 декабря. Билеты можно приобрести в кассе «Свободного пространства».

БОЛЬШЕ ФОТО ЗДЕСЬ