«Утром деньги, вечером стулья»: в орловском театре состоялась яркая премьера
Орловский театр «Свободное пространство» порадовал горожан и гостей региона яркой премьерой. Вечером пятницы, 2 ноября, на сцене театра развернулась красочная и необычная постановка «Фокстрот 12-ти стульев».
Действие началось еще до начала премьеры. Гости «Свободного пространства» перенеслись в атмосферу тридцатых годов XX века: оформление в духе эпохи, газетчики-зазывали с «Театральной правдой», советский червонцы как ходовая валюта, баранки и петушки на палочке и, конечно, буфет.
Ильф и Петров собственной персонойФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Три звонка и танцевально-пластическая фантазия по мотивам романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». В постановке режиссера Олега Николаева она стала новым прочтением знаменитого произведения. Зрители «Свободного пространства» в вечер премьеры не просто познакомились с необычной его интерпретацией, но и стали свидетелями его создания: Ильф и Петров, воплощенные актерами театра, предстали на сцене.
А дальше – полет фантазии. Подобно немому кино, только цветному и яркому, в танце, на сцене, родилась книга, была по-новому пересказана знакомая и многими любимая история – со всеми присущими ей иронией и задором.
Постановка режиссера Олега Николаева стала новым прочтением знаменитого произведенияФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Отметим, что это не первое сотрудничество заслуженного артиста Украины Олега Николаева с орловским театром. Зрителями «Фокстрот 12-ти стульев», оказался встречен на ура. Не пропустите следующие спектакли!
Зрители приняли фокстрот на ура!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
КОГДА, ГДЕ?
Повторный показ состоится 29 ноября и 14 декабря. Билеты можно приобрести в кассе «Свободного пространства».
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