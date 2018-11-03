Афиша: как орловцам провести День народного единства

СЕГОДНЯ 08:20 2018-11-03T08:23:23+03:00

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Жителей и гостей Орла ожидают насыщенные выходные. В честь Дня народного единства 3 и 4 ноября в городе пройдут развлекательные мероприятия.

3 ноября

10 утра – открытие расширенных ярмарок-распродаж на трех площадках: перед КДЦ «Металлург», на площади Жукова, на Комсомольской площади. Там можно будет найти широкий ассортимент мясомолочной продукции, овощей, фруктов и хлебобулочных изделий. До полудня гостей ярмарок будут развлекать орловские творческие коллективы.

16 часов - репетиция «Хоровода Единства» на площади Ленина. Принять участие могут все желающие.

4 ноября

10 утра - старт ярмарок перед КДЦ «Металлург» и на площади Жукова.

11 утра – начало молодежной акции от волонтеров. Орловцам будут раздавать информационные материалы и спрашивать об известных фактах о празднике. Акция пройдет на площадке перед гостиницей «Салют», в сквере у памятника Лескову, в сквере Танкистов, на площадке перед Центральным универмагом. Параллельно с этим, на площади Ермолова откроется интерактивная выставка предметов музейного значения эпохи Великой Отечественной войны.

Отдельная программа ждет посетителей Детского парка.

11:45 - открытие выставки рисунков «В единстве наша сила».

12:30 - викторина «День народного единства».

13:00 – спортивно-игровая программа «Мы едины».

Полдень - на площади Ленина орловцы закружатся в «Хороводе Единства». Взявшись за руки, участники создадут образ гармоничного сосуществования и совместного процветания, образ единства нашей многонациональной и многокультурной страны.

16 часов – концерт ко Дню народного единства в Городском парке культуры и отдыха.

Кроме того, в этот же день в Орле стартует Всероссийская акция «Ночь искусств - 2018».

Полдень – в Орловском театре кукол состоится экскурсия за кулисами для маленьких зрителей.

16 часов - акция «Даруй мне тишь твоих библиотек», приуроченная к 180-летию библиотеки имени Бунина.

18 часов - мероприятие «Искусство объединяет» в Музее изобразительных искусств. В это же время в Доме Грановскогопройдет беседа-выставка «Лесков в иллюстрациях», а в театре «Свободное пространство» спектакль «Люди Ламанчи». Обширную программу для посетителей подготовил Орловский краеведческий музей. Гостей ждут концерт воспитанников Детской музыкальной школы № 3 имени Прокофьева, мастер-класс по изготовлению сувениров из глины, браслетов из фоамирана, силуэтная вырезка «Тени времен. Жизнь и творчество Тургенева», историко-краеведческая игра «Орел: Что? Где? Когда?», свободный самостоятельный осмотр экспозиции.

19 часов - в Музее Бунина запланирован литературный вечер, посвященный нобелевским лауреатам.

20 часов - музыкальный вечер «Я помню чудное мгновенье» в Музее писателей-орловцев.

21:00 - экскурсия в театре Тургенева. Гостям представится уникальная возможность сфотографироваться в интерьерах.