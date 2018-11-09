2018-11-09T12:42:09+03:00
Происшествия

По факту ночного пожара на парковке в Орле возбуждено уголовное дело

Полицейские устанавливают поджигателя, из-за которого от огня пострадало несколько машин
Ольга СУПОНЕВА
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Пожар на парковке в Болховском микрорайонеПожар на парковке в Болховском микрорайонеФото: Ольга СУПОНЕВА
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По факту ночного пожара на парковке в Болховском микрорайоне Орла возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личность поджигателя, из-за которого в огне пострадало несколько автомобилей местных жителей.

Как уже писала «Комсомолка», происшествие случилось сегодняшней ночью: с 8-го на 9-е ноября, в начале второго. На парковке возле дома №8 по улице Генерала Лаврова в новом городском микрорайоне загорелся внедорожник марки «Шкода», принадлежащий местной 33-летней жительнице. На момент, когда прибыли пожарные машина уже полыхала открытым пламенем, появилась угроза, что оно перекинется на рядом стоящие авто. В итоге, машина полностью сгорела и еще несколько автомобилей пострадали от огня.

Фото: официальная группа Болховского микрорайона в "ВКонтакте" Фото: соцсети

Фото: официальная группа Болховского микрорайона в "ВКонтакте"Фото: соцсети

- У автомобиля «Фольксваген Поло » выгорела задняя часть на общей площади три квадратных метра, пострадал салон, у «Форда Мондео» выгорели передние бампер и фары. В автомобиле «Фольксваген Пассат» оплавилась фара, в «Пежо 308» выгорел бампер, переднее правое крыло, правое зеркало, огнем поврежден моторный отсек. У автомобиля «Шевроле Авео» огнем повреждены передний бампер, фара, капот. У «Лады Веста» на переднем бампере вздулось лакокрасочное покрытие, - рассказалит "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Кто и почему решил поджечь авто – на эти вопросы предстоит ответить следователям.

- По данному факту следственным отделом ОМВД России по Орловскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества), - сообщила «КП» Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД России по Орловской области.

Розыском подозреваемого занимаются оперативники. «КП» следит за ситуацией.

Поджог авто в Болховском микрорайоне Орла.Источник: https://vk.com/konubri

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